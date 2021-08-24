Больше половины россиян тратят на жильё до 20 тысяч рублей в месяц

Сервис "Работа.ру" выяснил, сколько денег россияне ежемесячно тратят на еду и жильё. В соответствующем опросе поучаствовали более пяти тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов страны, пишет РИА Новости.

59% респондентов заявили, что тратят на жильё (ЖКУ, а также аренду или ипотеку) около 10-20 тысяч рублей в месяц. У 28% уходит на это до 10 тысяч. Ещё 7% опрошенных расходуют от 20 до 30 тысяч рублей, 4% – от 30 до 50 тысяч, а 1% – от 50 до 75 тысяч и более.

Также 40% россиян рассказали, что на продукты каждый месяц у них уходит от 10 до 25 тысяч рублей. 29% опрошенных назвали сумму от 5 до 10 тысяч рублей, 14% – от 25 до 50 тысяч, 10% – от 3 до 5 тысяч, 4% – до 3 тысяч, 3% – от 50 тысяч рублей.

Активнее всего экономить респонденты стараются на походах в кино и рестораны (71%), развлечениях (69%), покупке гаджетов (61%) и одежды (60%), отпусках (54%), подписках на стриминговые сервисы (52%), покупке бытовой техники (51%) и средствах для красоты (50%).

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