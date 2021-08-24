В Алтайском крае намолотили 1,3 млн тонн зерна

Алтайские аграрии намолотили 1,3 млн тонн зерна. Площадь убранных зерновых и зернобобовых культур составила 675 тыс. га (21%), сообщили в региональном Минсельхозе.

Кроме того, завершается уборка озимых зерновых культур. Их урожай, по предварительным данным, составит порядка 550 тыс. тонн. Также на минувшей неделе стартовала уборка сахарной свёклы, продолжается и сбор урожая овощных и картофеля.

Ранее сообщалось, что аграрии Троицкого района вложили 183 млн рублей на перевооружение в отрасли в первой половине 2021 года. Чаще всего хозяйства покупали зерноуборочные комбайны, а также тракторы и посевную технику.