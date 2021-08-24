Геннадий Онищенко допустил рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом с началом учебного года. Об этом пишет ТАСС.

По словам Онищенко, в новом учебном году за парты сядут почти 17 млн школьников, что "немедленно повлияет на эпидситуацию". Тем не менее он отметил, что подъём острыми респираторными заболеваниями в сентябре случается каждый год.

"А поскольку у нас уровень охвата прививками против коронавируса среди подлежащих контингентов, к сожалению, невысокий, то это, безусловно, сработает и на рост заболеваемости коронавирусом", – сказал чиновник.

Кроме того, на эпидемическую обстановку повлияет окончание периода отпусков у родителей и возвращение в школу учителей, которые подвержены заболеванию от детей и "могут быть транзиторными переносчиками".

Всего за время пандемии в России выявили 6,7 млн заболевших COVID-19, из них 6 млн вылечились, 177,6 тыс. человек – скончались.