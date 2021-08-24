В Кремле исключили новые выплаты гражданам

Дополнительные выплаты российским гражданам, помимо тех, что ранее анонсировал президент страны Владимир Путин, не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что в воскресном заявлении президента речь шла "обо всех пенсионерах, о военных пенсионерах различных ведомств силового блока". При этом представитель Кремля попросил не забывать о выплатах, которые уже прошли, в первую очередь, для "граждан с детьми в разной конфигурации".

Напомним, что 24 августа Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Подавать какие-либо документы для этого не нужно, Пенсионный фонд подготовит бумаги самостоятельно.