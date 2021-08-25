Успеть до холодов. Астрологи назвали знаки, которым круто повезёт в последнюю неделю лета

До конца лета, которое традиционно пролетает очень быстро, осталась всего неделя. Тем не менее некоторые ещё успеют обрести счастье и удачу в последние дни тёплого времени года, уверены астрологи. Специалисты считают, что больше всего повезёт трём знакам зодиака, пишет "Вечерняя Москва". Рассказываем, кого на излёте августа ждут новые знакомства, кого – большие деньги, а кого – любовь.

Близнецы

Близнецы – одни из самых общительных и коммуникабельных знаков зодиака. И астрологи уверяют, что именно эти качества помогут представителям знака достичь больших успехов в оставшуюся неделю лета. Именно в это время Близнецы обретут новые знакомства, которые, возможно, станут для них знаковыми и определяющими в жизни.

В первую очередь, новые люди в жизни помогут представителям знака найти дополнительные источники дохода и решить свои финансовые проблемы. А когда с материальными трудностями будет покончено, можно будет и личной жизнью заняться. Астрологи уверяют, что и в амурных делах Близнецов ждут приятные сюрпризы.

Весы

Весы, которые отличаются удивительной гармонией, в конце августа обретут любовь. По крайней мере, звёзды (вернее, астрологи) в этом не сомневаются. Поэтому самым спокойным представителям знака не следует игнорировать знаки внимания от окружающих людей. Если открыться миру, то он обязательно ответит щедрым подарком в виде близкого человека.

Кроме того, Весы в последнюю неделю августа могут найти для себя новый источник заработка. Главное – быть внимательным и не упустить шанс. Возможно, сначала это будет больше похоже на хобби. Но целеустремлённые Весы со временем найдут способ монетизировать своё увлечение.

Рыбы

У Рыб в конце августа всё просто. Астрологи уверяют, что представителей знака ждёт всего одно знакомство. Но будет оно настолько ярким, что остальные будут уже и не нужны. Причём звезды не уточняют, что это будет за человек. Возможно, настоящий верный друг. А может, и знакомый, который поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Наконец, это может быть самая настоящая любовь.

Главное, предупреждают астрологи, – ни в коем случае не забывать об интуиции. У Рыб она развита очень сильно. И поэтому в последние дни лета лучше прислушиваться к своим желаниям. Даже к тем, которые кажутся вам странными. В итоге вы сами поймёте, что всё сделали правильно.