Окончание каникул – тоже стресс. Эксперты о том, как подготовить ребёнка к школьным будням

До начала нового учебного года осталась ровно неделя. Отвыкшим за долгие каникулы детям придётся заново привыкать к дисциплине, режиму, урокам и учителям. А это – огромный стресс, говорят врачи. Ведь даже взрослым после отпуска тяжело вливаться в рабочий процесс. Эксперты рассказали, как подготовить ребёнка к учебным будням физически и психологически.
Завтрак – обязательно
Правильное питание необходимо для развития интеллекта и физического здоровья ребёнка, подчёркивает заведующая организационно-педагогическим отделом краевого центра медпрофилактики Любовь Михайлова. Многие родители отмахиваются от этих простых советов, но это совершенно неверно, потому что именно пища даёт энергию, а растущий организм нуждается в "правильной подзарядке".
А поэтому перед школой ребёнок должен обязательно позавтракать. Даже если он "не хочет", даже если "всё равно поест в школе". Чтобы в школе не случился голодный обморок, хотя бы кружку горячего чая обязательно нужно выпить, говорит Любовь Михайлова.
После школы (если ребёнок учится в первую смену) у него обязательно должен быть сытный обед, состоящий из первого и второго блюда, утверждает специалист. Если встречать маленького школьника некому, родители должны заранее научить его пользоваться бытовыми приборами, чтобы он мог самостоятельно разогреть себе еду.
В целом, отмечает эксперт, соблюдать правильное питание совсем нетрудно. Важно запомнить лишь несколько моментов:
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Питание должно быть разнообразным. В меню должны входить фрукты и овощи, мясо и рыба, молочные продукты и злаки.
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Питание должно быть регулярным. С раннего детства приучайте ребёнка к тому, чтобы основные приёмы пищи были в одно и то же время с перерывом не более четырёх часов. Перекусы – нежелательны, но если уж ребёнок очень проголодался, можно предложить ему фрукты, сок или твёрдое печенье.
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Питание должно покрывать затраты энергии ребёнка за день. В среднем детям нужно 1500-1700 килокалорий (60 граммов белков, 60 – жиров и 250 – углеводов).
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Положительный пример родителей. Авторитет родителя для ребёнка в раннем возрасте является непререкаемым, отмечает эксперт. Если родители будут сами соблюдать эти правила и подавать на стол разнообразную домашнюю пищу, то ребёнок будет расти здоровым, умным и успешным.
Тянемся вверх
Из поколения в поколение дети становятся всё более слабыми, измождёнными, "кривыми", говорит врач-травматолог-ортопед Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Александр Шмат. Причиной он называет отсутствие гармоничного развития современных детей. Ведь школьникам за партой приходится сидеть по пять, а то и шесть часов с небольшими переменами. Даже у студентов нет таких больших "сидячих" нагрузок.
В вопросах физического развития современные родители очень часто страдают перегибами: физических нагрузок либо слишком мало, либо, наоборот, они непомерные, говорит Шмат.
"Родитель хочет максимально подготовить ребёнка к школе. Вот, дорогой, садись, учись. Вот обучение письму, вот обучение чтению. В итоге основная "функция" ребёнка нарушена – он не выходит на улицу, не набивает себе "шишек", не даёт себе физиологической нагрузки", – объясняет врач. Другая история, когда приводят трёхлетнего малыша с травмой и объясняют: "Катался на сноуборде". Это, как отмечает Александр Шмат, мягко говоря, не физиологично: "В три года ребёнок не должен оказываться на сноуборде. К нагрузке ребёнок должен быть готовым".
Но физическая активность детям всё же необходима, в том числе и для формирования правильной осанки, отмечает ортопед. Сохранить спину ровной и здоровой помогут танцы, гимнастика или плавание. Главное, чтобы эти занятия приносили удовольствие самому ребёнку.
Совет от ортопеда: покупайте высокие столы – ребенок будет тянуться вверх, вытягивать спину и формировать правильную осанку.
Вместо смартфона – компьютер
Современный школьник живёт в окружении гаджетов. А это совсем не полезно, отмечают врачи. Глаза человека тоже нельзя перегружать, это грозит серьёзными проблемами, говорит внештатный детский офтальмолог Сибирского федерального округа Владимир Лебедев.
"Если ребёнка с двух лет активно загружать визуальной информацией, это является чрезмерной большой нагрузкой и может повлечь за собой серьёзные физические последствия для глазной мышцы. Поэтому я противник "маленьких экранов" – экранов телефона, планшета, где мелкий шрифт и иконки. Но даже нагрузка телевизора и компьютера должна быть адекватной".
Гаджеты несут ещё одну опасность: дети, которые слишком много времени проводят в устройствах, не умеют общаться, у них не вырабатываются навыки живой коммуникации и неправильно выстраиваются нейронные связи. Впрочем, и полностью отлучать ребёнка от девайсов тоже нельзя: в современном мире такой человек будет считаться несколько неполноценным. Просто во всём должна быть мера. И лучший отдых от учебников – не экран смартфона, а прыжки через скакалку. А смартфон или телевизор можно использовать уже после.
"Когда устают мышцы спины, то мы их разминаем. Вот и для глаз нужна разминка. Статика для глаз очень вредна", – отмечает Лебедев.
Гимнастика для глаз от офтальмолога Владимира Лебедева: Прилепите на окно метку – кусочек бумаги размером с монетку. Подведите ребёнка к окну, пусть он сначала посмотрит вдаль – это расслабит мышцы глаз. Затем переведёт взгляд на метку. 15 секунд смотрите на метку, 15 секунд – вдаль. Чередуйте несколько раз.
В пять лет в школу – рано
Психологическая подготовка ребёнка к школе – процесс длительный, и начинать её нужно с раннего детства, отмечают специалисты. Полноценно к учебному процессу в школе организм ребёнка подготавливается к 7 годам, утверждает заместитель главного врача Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей Виктор Ведяшкин, Только в этом возрасте начинается физиологический процесс созревания лобных долей полушария коры головного мозга, которые отвечают за процессы самоконтроля, восприятия информации, коммуникации со сверстниками. Поэтому, предупреждает врач, и не стоит отправлять в школу шестилеток, а уж тем более пятилеток. Даже если они, по мнению родителей, вундеркинды.
Не бойтесь психологов
Если вдруг по каким-то причинам ребёнок не справляется со школьными заданиями, не усваивает материал или появились проблемы с поведением, он стал раздражителен или замкнут, обращайтесь за помощью к специалистам – школьному психологу, в крайнем случае – к неврологу, психиатру, советует Виктор Ведяшкин. И не надо бояться этих специалистов – ни на какой учёт ребёнка не поставят. Наоборот, помогут разобраться с проблемой, назначат витамины и препараты, которые поддержат нервную систему.
Комментарии
Окончание каникул – тоже стресс
Окончание отпуска - вот это стресс! А дети быстро адаптируются.
Если работа не в радость то и стресс конечно будет, я после отпуска с радостью иду на работу.
То есть, о дистанте в I четверти даже разговора нет?..
Но ведь в школе общение очень тесное, и если в какой-то семье болеют, ребёнок может принести вирус в школу и передать одноклассникам "Ой, у меня ручка закончилась, дай, пожалуйста, свою запасную", а те своим родителям и бадедушкам
25.08.2021 08:56
- гость -
Если работа не в радость
Любая работа может быть в радость, если зарплата за нее в радость, в остальных случаях это стресс ежедневный. Или вы за 12 тр не дождетесь, когда отпуск закончится?)) Тогда вы ... больной оптимист)
25.08.2021 09:50
- гость -
Вообще все мимо и з\п отличная и коллектив хороший. А Вы злой гость.
Виктору
Витя, у вас жизнь вокруг вируса крутится? Вам уже пора как минимум к психологу сходить, а лучше к психиатру. Такая зацикленность- это уже серьёзная проблема с психикой.