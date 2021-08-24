Девять жителей Алтайского края обратились к прокурорам по вопросам социальных выплат

24 августа прокуратура Алтайского края провела приём граждан по вопросам соблюдения законодательства при получении социальных выплат. Об этом рассказали на сайте ведомства.

"На приём обратились девять граждан по вопросам получения выплат, предусмотренных указами президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", от 02.07.2021 № 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" и др.", – сказано в сообщении прокуратуры.

Заявителей интересовали вопросы оформления социальных выплат, законности отказов в их предоставлении, обоснованности списания поступивших выплат на погашение имеющихся обязательств.

По всем обращениям организованы проверочные мероприятия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.