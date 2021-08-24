В Барнаул доставили задержанного экс-ректора Ленинградского госуниверситета

Бывшего ректора Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Пушкина Вячеслава Скворцова, которого разыскивали за растрату, доставили в Барнаул. Об этом сообщает "Коммерсант".

"30 июля Черногория выдала господина Скворцова России. Несколько дней он провёл в одном из столичных СИЗО, после оформления сопроводительных документов его отправили в Барнаул", – сказано в сообщении.

События, которые инкриминируют Скворцову, происходили в 2014-2017 годах. Предполагается, что он совместно с главой алтайского филиала ЛГУ растратил около 2,5 млн руб., принадлежавших вузу.

Уголовный процесс проходит в Барнауле.