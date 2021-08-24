Путин заявил, что нельзя принуждать людей вакцинироваться

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя заставлять людей вакцинироваться. Об этом он сказал в рамках съезда партии "Единая Россия".

По мнению президента, принуждать к вакцинации нельзя. Нужно убеждать граждан в том, что вакцинация необходима.

"Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям", – сказал глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Подавать заявление на получение пособия не нужно. Деньги зачислят уже в сентябре этого года, однако не исключены и задержки.