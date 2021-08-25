Оклады педагогов краевых подведомственных учреждений вырастут почти на 17%

В результате индексации за счёт бюджетных средств оклады педагогических работников краевых подведомственных учреждений Алтайского края вырастут почти на 17%. Об этом сообщает министерство образования региона.

Дополнительные средства получат работники краевых профессиональных образовательных организаций, центров помощи детям, краевых образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

"В рамках образовательной инициативы губернатора Виктора Томенко "Современный учитель Алтая" в целях удовлетворения запросов педагогического сообщества приняли решение о поэтапной индексации окладов педагогических работников подведомственных краевых государственных организаций. Её осуществят в два этапа. С 1 сентября 2021 года почти на 12% повысят оклады за счёт средств краевого бюджета, а с 1 октября – ещё более чем на 4% за счёт денег, выделенных из федерального бюджета и направленных на увеличение фондов оплаты труда краевых учреждений", – сказано в сообщении.

В региональном Минобразования напомнили, что классным руководителям и педагогам-кураторам также дополнительно будет начисляться по пять тысяч рублей.