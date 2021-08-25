В Барнауле осудили группу людей, вовлекавших несовершеннолетних в занятие проституцией

В Барнауле осудили 30-летнего мужчину и ещё шестерых человек. Преступная группа организовывала занятия проституцией и вовлекала в свои деяния несовершеннолетних.

Барнаулец создал преступную группу в 2018 году и привлёк к "бизнесу" шестерых местных жителей, одной из которых являлась его супруга.

Участники группы вовлекали в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Жена организатора являлась "диспетчером", распределявшим заказы, а остальные договаривались с администраторами различных заведений и саун, расположенных на территории краевой столицы, о доставке девушек для оказания услуг за денежное вознаграждение.

"В ходе предварительного следствия злоумышленники свою вину признали. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, которую суд принял во внимание, назначив организатору группы наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, по два года лишения свободы условно получили остальные участники организованной группы", – сказано в сообщении регионального СК.

Отмечается, что противоправную деятельность пресекли сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю.