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В Барнауле осудили группу людей, вовлекавших несовершеннолетних в занятие проституцией

, ИА "Амител"
Мужчина, который организовал бизнес, "нанял на работу" даже свою жену
Фото: СК по Алтайскому краю

Фото: СК по Алтайскому краю

В Барнауле осудили 30-летнего мужчину и ещё шестерых человек. Преступная группа организовывала занятия проституцией и вовлекала в свои деяния несовершеннолетних.

Барнаулец создал преступную группу в 2018 году и привлёк к "бизнесу" шестерых местных жителей, одной из которых являлась его супруга. 

Участники группы вовлекали в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Жена организатора являлась "диспетчером", распределявшим заказы, а остальные договаривались с администраторами различных заведений и саун, расположенных на территории краевой столицы, о доставке девушек для оказания услуг за денежное вознаграждение.

"В ходе предварительного следствия злоумышленники свою вину признали. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, которую суд принял во внимание, назначив организатору группы наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, по два года лишения свободы условно получили остальные участники организованной группы", – сказано в сообщении регионального СК.

Отмечается, что противоправную деятельность пресекли сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.08.2021 09:07
- гость -

Бизнес.

25.08.2021 09:29
гость

Условно.

25.08.2021 09:52
Гость

Очень демократичное государство: организация проституточного бизнеса - условно, обула госслужащая государство на 14 миллионов - условно. И думается, что такое условное наказание рождает в головах людей желание разок попробовать - вс равно дадут условно

25.08.2021 09:54
гость

несовершеннолетних

Ключевое слово, из-за которого это является преступлением. А за общение с женщиной ей всегда делается материальное вознаграждение. Даже в браке. И если это узаконить, то можно навести в этом порядок. Организовать медицинский контроль, исключить участие в этом несовершеннолетних, получать налоги в бюджет, убрать ментовские и бандитские крыши

25.08.2021 09:55
- гость -

Странное российское правосудие. Случайно обнажился при несовершеннолетних 10 лет лагерей. Торговля несовершеннолетними 5 лет условно.

25.08.2021 10:06
гость

Случайно обнажился при несовершеннолетних 10 лет лагерей. Торговля несовершеннолетними 5 лет условно

Условно дали продавцам, а тем, кто покупали и обнажались, наверное дали по десятке и они сидят

25.08.2021 10:36
- гость -

Дело для галочки. Скорее всего с крышей не поделились...

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