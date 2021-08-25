В Барнауле осудили группу людей, вовлекавших несовершеннолетних в занятие проституцией

В Барнауле осудили 30-летнего мужчину и ещё шестерых человек. Преступная группа организовывала занятия проституцией и вовлекала в свои деяния несовершеннолетних.
Барнаулец создал преступную группу в 2018 году и привлёк к "бизнесу" шестерых местных жителей, одной из которых являлась его супруга.
Участники группы вовлекали в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Жена организатора являлась "диспетчером", распределявшим заказы, а остальные договаривались с администраторами различных заведений и саун, расположенных на территории краевой столицы, о доставке девушек для оказания услуг за денежное вознаграждение.
"В ходе предварительного следствия злоумышленники свою вину признали. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, которую суд принял во внимание, назначив организатору группы наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, по два года лишения свободы условно получили остальные участники организованной группы", – сказано в сообщении регионального СК.
Отмечается, что противоправную деятельность пресекли сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Комментарии
Бизнес.
Условно.
Очень демократичное государство: организация проституточного бизнеса - условно, обула госслужащая государство на 14 миллионов - условно. И думается, что такое условное наказание рождает в головах людей желание разок попробовать - вс равно дадут условно
несовершеннолетних
Ключевое слово, из-за которого это является преступлением. А за общение с женщиной ей всегда делается материальное вознаграждение. Даже в браке. И если это узаконить, то можно навести в этом порядок. Организовать медицинский контроль, исключить участие в этом несовершеннолетних, получать налоги в бюджет, убрать ментовские и бандитские крыши
Странное российское правосудие. Случайно обнажился при несовершеннолетних 10 лет лагерей. Торговля несовершеннолетними 5 лет условно.
Случайно обнажился при несовершеннолетних 10 лет лагерей. Торговля несовершеннолетними 5 лет условно
Условно дали продавцам, а тем, кто покупали и обнажались, наверное дали по десятке и они сидят
Дело для галочки. Скорее всего с крышей не поделились...