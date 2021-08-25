В Бийске создали интерактивную карту строительных работ

Жители Бийска теперь могут посмотреть, какие работы ведутся в городе в настоящее время, сообщает пресс-служба городской администрации. Для этого создали интерактивную карту строительных работ.

"На карте Бийска мы отметили большинство объектов, где сегодня ведутся строительные или ремонтные работы, – уточнили в мэрии. – Это ремонт дорог, школ и детских садов, больниц, строительство и обслуживание линий уличного освещения и многое-многое другое".

Чтобы увидеть, какие именно мероприятия проводятся в том или ином месте, достаточно кликнуть на один из значков, отмеченных на карте.