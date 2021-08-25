Алтайские следователи раскрыли убийство предпринимательницы с ребёнком

Следственные органы завершили расследование убийства 50-летней жительницы Панкрушихинского района и её 13-летнего ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В октябре 2003 года неизвестные выставили остекление окна и проникли в дом, в котором проживала владелица магазина. Не пощадили ни её, ни сына, нанеся им несколько ударов топором. Травмы оказались смертельными. Из жилья похитили 14 тысяч рублей.

Почти 18 лет преступление оставалось нераскрытым. Расследование сдвинулось с мёртвой точки только весной 2021 года, когда местный житель признался в убийстве.

"В марте этого года в правоохранительные органы обратился старший брат и написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах убийства, – уточнили в ведомстве. – Он подробно описал события прошлого, подтвердив свои показания на месте происшествия. Причину такого поступка обвиняемый объяснил угрызениями совести и желанием ответить за содеянное".

Младший брат сначала признался в преступлении, но затем изменил показания, заявив, что родственник его оговорил.

Мужчинам, 39 и 40 лет, предъявили обвинение в разбое с незаконным проникновением в жилище и убийстве двух лиц с особой жестокостью. Уголовное дело передано в суд.