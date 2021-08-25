Алтайские следователи раскрыли убийство предпринимательницы с ребёнком

Следственные органы завершили расследование убийства 50-летней жительницы Панкрушихинского района и её 13-летнего ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В октябре 2003 года неизвестные выставили остекление окна и проникли в дом, в котором проживала владелица магазина. Не пощадили ни её, ни сына, нанеся им несколько ударов топором. Травмы оказались смертельными. Из жилья похитили 14 тысяч рублей.
Почти 18 лет преступление оставалось нераскрытым. Расследование сдвинулось с мёртвой точки только весной 2021 года, когда местный житель признался в убийстве.
"В марте этого года в правоохранительные органы обратился старший брат и написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах убийства, – уточнили в ведомстве. – Он подробно описал события прошлого, подтвердив свои показания на месте происшествия. Причину такого поступка обвиняемый объяснил угрызениями совести и желанием ответить за содеянное".
Младший брат сначала признался в преступлении, но затем изменил показания, заявив, что родственник его оговорил.
Мужчинам, 39 и 40 лет, предъявили обвинение в разбое с незаконным проникновением в жилище и убийстве двух лиц с особой жестокостью. Уголовное дело передано в суд.
Комментарии
Алтайские следователи раскрыли убийство
Каким образом они раскрыли, если преступник сам сдался
18 лет. Позор
25.08.2021 09:56
Позорище
чо тупим то?
они морально воздействовали
Дело в суде прекратят за истечением срока давности.
по убийствам же вроде бы нет срока давности?
по убийствам же вроде бы нет срока давности?
Или нет или лет 30
Из жилья похитили 14 тысяч рублей
...
Твари
В АК собираются проверять психиатрию ??? А то у нас такие же случаи с избиениями сходят с рук гл врачу , или тоже резонанс надо вызывать или показатели "якобы" заболевших на первом месте по стране не бросаются в глаза ??? Этот криминал когда в законные рельсы войдет?
Какие нафиг угрызения? Скорее всего стал бомжом и жрать охота...
Слабые духом оказались, не имеют право по Достоевщине. А так бы давно уже искупили вину. Общество обмануть можно а от себя не уйдешь.
1114. Факт.
Молодцы ребята! А комментаторам по поводу явки с повинной- так на заборе тоже х.. написано, а там дрова лежат.
25.08.2021 11:14
Юс
Какие нафиг угрызения? Скорее всего стал бомжом и жрать охота...
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Может быть на самом деле совесть еще осталась. И человеку невмоготу стало, что она его грызет.