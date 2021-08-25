Среда, 25 Август, 16:51

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,95
€ 86,81
22°


6312185 +23508
Обь
102см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Алтайские следователи раскрыли убийство предпринимательницы с ребёнком

, ИА "Амител"
Сельчанин написал явку с повинной спустя 18 лет из-за угрызений совести
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следственные органы завершили расследование убийства 50-летней жительницы Панкрушихинского района и её 13-летнего ребёнка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В октябре 2003 года неизвестные выставили остекление окна и проникли в дом, в котором проживала владелица магазина. Не пощадили ни её, ни сына, нанеся им несколько ударов топором. Травмы оказались смертельными. Из жилья похитили 14 тысяч рублей.

Почти 18 лет преступление оставалось нераскрытым. Расследование сдвинулось с мёртвой точки только весной 2021 года, когда местный житель признался в убийстве.

"В марте этого года в правоохранительные органы обратился старший брат и написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах убийства, – уточнили в ведомстве. – Он подробно описал события прошлого, подтвердив свои показания на месте происшествия. Причину такого поступка обвиняемый объяснил угрызениями совести и желанием ответить за содеянное".

Младший брат сначала признался в преступлении, но затем изменил показания, заявив, что родственник его оговорил.

Мужчинам, 39 и 40 лет, предъявили обвинение в разбое с незаконным проникновением в жилище и убийстве двух лиц с особой жестокостью. Уголовное дело передано в суд.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 09:56
Позорище

Алтайские следователи раскрыли убийство

Каким образом они раскрыли, если преступник сам сдался

25.08.2021 10:03
- гость -

18 лет. Позор

25.08.2021 10:03
- гость -

25.08.2021 09:56
Позорище


чо тупим то?
они морально воздействовали

25.08.2021 10:29
- гость -

Дело в суде прекратят за истечением срока давности.

25.08.2021 10:30
- гость -

по убийствам же вроде бы нет срока давности?

25.08.2021 10:35
гость

по убийствам же вроде бы нет срока давности?

Или нет или лет 30

25.08.2021 10:35
гость

Из жилья похитили 14 тысяч рублей

...

25.08.2021 10:35
гость

Твари

25.08.2021 10:40
гость

В АК собираются проверять психиатрию ??? А то у нас такие же случаи с избиениями сходят с рук гл врачу , или тоже резонанс надо вызывать или показатели "якобы" заболевших на первом месте по стране не бросаются в глаза ??? Этот криминал когда в законные рельсы войдет?

25.08.2021 11:14
Юс

Какие нафиг угрызения? Скорее всего стал бомжом и жрать охота...

25.08.2021 11:20
- гость -

Слабые духом оказались, не имеют право по Достоевщине. А так бы давно уже искупили вину. Общество обмануть можно а от себя не уйдешь.

25.08.2021 11:21
- гость -

1114. Факт.

25.08.2021 14:04
Александр

Молодцы ребята! А комментаторам по поводу явки с повинной- так на заборе тоже х.. написано, а там дрова лежат.

25.08.2021 14:36
- гость -

25.08.2021 11:14
Юс
Какие нафиг угрызения? Скорее всего стал бомжом и жрать охота...
--------
Может быть на самом деле совесть еще осталась. И человеку невмоготу стало, что она его грызет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:51
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Горном Алтае 0
16:40
Бийчанка сохранила сбережения, вовремя положил трубку 0
16:23
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров 0
16:11
На Барнаульской нефтебазе опровергли сведения о разливе нефтепродуктов в Оби 0
15:56
Автор стелы "Город трудовой доблести" назвал лучшее место для неё в Барнауле 8
15:42
Дмитрий Попов рассказал, почему привился от коронавируса 3
15:30
Стабильнее и быстрее. В Барнауле и пригороде "ускорили" работу LTE 5
15:19
Мишустин поручил закупить концентраторы кислорода для Алтайского края 1
15:07
Россиян предупредили о проблемах с памятью после COVID-19 4
14:54
Просто огонь. Какие фильмы покажут в Алтайском крае в "Ночь кино" и где их посмотреть? 4
14:42
Скользящее расписание. В минобре рассказали, как начнётся учебный год в алтайских школах 7
14:30
Более 700 семей на Алтае в этом году взяли ипотеку в Россельхозбанке  0
14:18
В Барнауле освятили новое здание кукольного театра "Сказка" 23
14:05
Попов прокомментировал стремление других регионов переманить к себе алтайских врачей 27
13:50
25 августа военные ещё раз перекроют дороги в Алтайском крае 8
13:39
В Счётной палате назвали число пенсионеров в России 10
13:27
Без стульев и сцены. "Новые люди" провели съезд-перформанс 0
13:15
Алтайская предпринимательница вошла в топ-25 богатейших женщин России 23
13:01
Алтайским предпринимателям начали бесплатно выдавать электронную цифровую подпись 0
12:51
В Алтайском крае за сутки выявили 259 случаев коронавируса 18
12:40
Женщина пострадала при столкновении трёх автомобилей на Чуйском тракте 0
12:27
В Барнауле готовят к сдаче третью блок-секцию проблемного ЖК "Парковый" 3
12:15
Попов назвал долю вакцинированных от ковида сотрудников алтайского Минздрава 3
12:03
Карманные расходы под контролем: ВТБ начал выпускать детские банковские карты 0
11:52
Лучший бомбардир "Динамо-Барнаул" покинул команду 10
11:41
Минобороны России планирует эвакуировать из Афганистана более 500 человек 10
11:30
Выплаты, индексация и никакой "принудиловки". Что Путин пообещал россиянам после выборов? 26
11:16
Власти Барнаула прокомментировали возможную застройку Солнечной поляны 30
11:01
В барнаульском ТЦ "Геомаркет" расширили пункт вакцинации 8
10:45
Пьяный водитель протаранил бензоколонку на трассе Барнаул – Новосибирск 14
10:31
В Барнауле полицейские задержали закладчика 2
10:17
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей 12
10:02
Вода теперь по карточкам. В Барнауле появилась первая электронная колонка 31
09:49
Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России 20
09:34
Алтайские следователи раскрыли убийство предпринимательницы с ребёнком 14
09:20
Военные перекроют дороги в Алтайском крае 25 августа 5
09:06
В Бийске создали интерактивную карту строительных работ 0
08:54
Выплаты военным. Кому Владимир Путин пообещал по 15 тысяч рублей и когда их заплатят? 26
08:42
Более восьми тысяч барнаульцев останутся без горячей воды 25 августа 1
08:27
В Барнауле осудили группу людей, вовлекавших несовершеннолетних в занятие проституцией 7
08:13
Готов дойти до Верховного суда. Барнаульский оппозиционер Рау о снятии с выборов 10
07:51
Оклады педагогов краевых подведомственных учреждений вырастут почти на 17% 1
07:31
Как Барнаул "ушёл" под воду и превратился в болото. 1793 год в подкасте "Столица мира" 5
07:18
Окончание каникул – тоже стресс. Эксперты о том, как подготовить ребёнка к школьным будням 10
07:06
Сходила в туалет с включённым микрофоном. В Сети делятся неловкими ситуациями на удалёнке 0
06:52
Убрали формальности. Правда ли, что техосмотр в России отменили, и как быть водителям? 7
06:34
Успеть до холодов. Астрологи назвали знаки, которым круто повезёт в последнюю неделю лета 2
06:18
Великий сказочник: лучшие персонажи фильмов Тима Бёртона 1
06:04
До +30 градусов и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 августа 0
23:32
Такой день. Эскизы нового герба Барнаула и скрытая судимость депутата 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.