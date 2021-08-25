Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года составил 20,4 трлн рублей – это 17,7% прогнозируемого объема ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.

По итогам первых шести месяцев текущего года госдолг вырос на 1,483 трлн рублей, или на 7,8%, сказано в документе.

Помимо этого, внутренний долг России увеличился на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей. Его доля в общем объёме государственного долга поднялась с 77,9% до 79,3%.

Ранее сообщалось, что долг россиян перед банками достиг 23,9 трлн рублей. С начала года его размер вырос 2,3 трлн рублей.