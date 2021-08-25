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Новости

Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

, ИА "Амител"
Также вырос и внутренний долг страны
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года составил 20,4 трлн рублей – это 17,7% прогнозируемого объема ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.

По итогам первых шести месяцев текущего года госдолг вырос на 1,483 трлн рублей, или на 7,8%, сказано в документе.

Помимо этого, внутренний долг России увеличился на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей. Его доля в общем объёме государственного долга поднялась с 77,9% до 79,3%.

Ранее сообщалось, что долг россиян перед банками достиг 23,9 трлн рублей. С начала года его размер вырос 2,3 трлн рублей.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.08.2021 10:22
- гость -

А когда банкротство.

25.08.2021 10:30
- гость -

Дефолта не будет. Твердо и четко.

25.08.2021 10:32
гость

17,7%

Считается, что если долг 85 %, должно быть банкротство. Но в США госдолг 128 % и им пофиг

25.08.2021 10:42
- гость -

коль мы должны какого фига всем помогаем за даром - россия щедрая душа

25.08.2021 10:49
гость

СССР долги РФ гасить не будет.

25.08.2021 11:17
- гость -

Долги отдают только трусы.

25.08.2021 13:12
- гость -


1 США долг на душу 84 956 бакса 149% ввп
2 Китай долг на душу 11 501 $ 115% ввп
3 Европейский союз долг на душу 27 830 бакса 80% ввп
4 Япония долг на душу 76 879 бакса 295% ввп
5 Великобритания долг на душу 119 000 баксов 108% ввп
6 Германия долг на душу 31 398 бакса 71% ввп
7 Нидерланды долг на душу 29 997 бакса 64% ввп
8 Франция долг на душу 32 000 бакса 98% ввп
9 Италия долг на душу 52 669 бакса 144% ввп
16 Сингапур долг на душу 210 874 бакса 346% ввп
17 Гонконг долг на душу 155 918 бакса 290% ввп
26 Россия долг на душу 3 067бакса 40% ввп

25.08.2021 13:13
- гость -

А что кто то действительно полагает что эти долги будут оплачены???
и второй вопрос кому должны все эти люди, кто кредитор????

25.08.2021 13:15
- гость -

кто позволяет одним делать долг более 100 тыс долларов на чело, а у других отнимает все???

25.08.2021 13:19
Виталий

я не понял! а зачем тогда нам кубышка? чтоб кроме того как туда отстёгивать, быть еще и в долгах как в шелках?

25.08.2021 15:36
гость

в долгах как в шелках

Судя по таблице, чем богаче страна, тем она больше должна

25.08.2021 16:15
- гость -

25.08.2021 15:36
гость
мир устроен так , что богатые развитые страны живут за счет ресурсов стран развивающихся, как правило бедных, стран 3 мира.

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