Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года составил 20,4 трлн рублей – это 17,7% прогнозируемого объема ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.
По итогам первых шести месяцев текущего года госдолг вырос на 1,483 трлн рублей, или на 7,8%, сказано в документе.
Помимо этого, внутренний долг России увеличился на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей. Его доля в общем объёме государственного долга поднялась с 77,9% до 79,3%.
Ранее сообщалось, что долг россиян перед банками достиг 23,9 трлн рублей. С начала года его размер вырос 2,3 трлн рублей.
Комментарии
А когда банкротство.
Дефолта не будет. Твердо и четко.
17,7%
Считается, что если долг 85 %, должно быть банкротство. Но в США госдолг 128 % и им пофиг
коль мы должны какого фига всем помогаем за даром - россия щедрая душа
СССР долги РФ гасить не будет.
Долги отдают только трусы.
1 США долг на душу 84 956 бакса 149% ввп
2 Китай долг на душу 11 501 $ 115% ввп
3 Европейский союз долг на душу 27 830 бакса 80% ввп
4 Япония долг на душу 76 879 бакса 295% ввп
5 Великобритания долг на душу 119 000 баксов 108% ввп
6 Германия долг на душу 31 398 бакса 71% ввп
7 Нидерланды долг на душу 29 997 бакса 64% ввп
8 Франция долг на душу 32 000 бакса 98% ввп
9 Италия долг на душу 52 669 бакса 144% ввп
16 Сингапур долг на душу 210 874 бакса 346% ввп
17 Гонконг долг на душу 155 918 бакса 290% ввп
26 Россия долг на душу 3 067бакса 40% ввп
А что кто то действительно полагает что эти долги будут оплачены???
и второй вопрос кому должны все эти люди, кто кредитор????
кто позволяет одним делать долг более 100 тыс долларов на чело, а у других отнимает все???
я не понял! а зачем тогда нам кубышка? чтоб кроме того как туда отстёгивать, быть еще и в долгах как в шелках?
в долгах как в шелках
Судя по таблице, чем богаче страна, тем она больше должна
25.08.2021 15:36
гость
мир устроен так , что богатые развитые страны живут за счет ресурсов стран развивающихся, как правило бедных, стран 3 мира.