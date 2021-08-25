Алтайским предпринимателям начали бесплатно выдавать электронную цифровую подпись

С 1 июля 2021 организации, индивидуальные предприниматели и нотариусы начали получать квалифицированные электронные подписи в Удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы на базе Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю .

Для получения ЭЦП потребуется:

предварительно записаться в инспекцию через сервис "Онлайн запись на приём в налоговый орган" ;

лично подать заявление о выпуске подписи, при наличии СНИЛС и паспорта. Индивидуальные предприниматели и те, кто вправе действовать от имени организации без доверенности, смогут подать заявление через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" ;

пройти идентификацию;

представить сертифицированные ФСТЭК или ФСБ носитель ключевой информации формата USB Типа А.

Справка: Выполнение ФНС России функций УЦ предусматривается в соответствии с пунктами 1 и 3 части 1 статьи 17.2 и статьей 17.3 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ).

Срок действия квалифицированных сертификатов электронной подписи, выпущенных аккредитованными в настоящее время удостоверяющими центрами, законом ограничен 1 января 2022 года. С целью "бесшовного перехода" от коммерческой услуги к соответствующей безвозмездной государственной услуге ФНС России приступила раньше на шесть месяцев.

Консультацию и техническое сопровождение можно получить в Едином контактном центре ФНС России тел. 8-800-222-2222 .

За получением услуги необходимо обращаться в Долговой центр, Единый регистрационный центр, расположенный по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 47, операционный зал № 5. Режим работы: пн-чт – 09:00-18:00, пт – 09:00-16:45. Приём осуществляется по предварительной записи. ФНС рекомендует руководителям организаций заблаговременно спланировать смену сертификата электронного ключа.

Материалы разработаны в рамках государственной программы

Алтайского края "Повышение уровня финансовой

грамотности населения в Алтайском крае".