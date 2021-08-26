Разговоры вокруг флоры: в Барнауле пройдёт конференция цветочного бизнеса Infloresence

Международная конференция цветочного бизнеса Infloresence пройдёт в Барнауле 18 сентября 2021 года. Мероприятие уже второй раз организует компания "Соцветие".
"Первой конференцией Infloresence в 2019 году мы хотели поддержать наших оптовых клиентов и поделиться с ними информацией о трендах цветочного бизнеса. Тогда мы поняли, что в крае нужна такая площадка для профессионального роста. На этапе подготовки второй конференции могу сказать, что интерес к ней огромный. И мы рады, что наши коллеги по-прежнему хотят украшать мир своим творчеством", – рассказала директор по развитию компании "Соцветие" Наталья Пашаева.
Живые цветы и красочное оформление от компании станут фоном для профессионального общения экспертов Алтайского края. В программе конференции запланированы:
- мастер-классы специалистов флористической бизнес-школы Lacy Bird;
- экспертный обзор цветочного рынка Голландии от Вари Абросимовой – маркетолога компании Dekkerchrysanten;
- мастер-класс бизнес-тренера Николая Голещихина, посвящённый технологиям клиентского сервиса для увеличения прибыли;
- занятие Владимира Демченко, специалиста компании "РЕСО-страхование" – по вопросам страхования в цветочном бизнесе;
- как соотнести творчество и коммерцию расскажет Марина Булатова, основатель школы флористов-дизайнеров "Николь" (Москва).
Место проведения: шатёр "Монблан", начало в 10:00. Узнать подробности можно по телефонам 501-043 и 9-913-275-5527. Среди участников будут разыгрывать букеты и призы от партнёров конференции.
Партнёр мероприятия – шатёр "Монблан"
Центр цветов и декора "Соцветие"
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