Власти Барнаула прокомментировали возможную застройку Солнечной поляны

В ответ на беспокойство жителей барнаульского посёлка Солнечная поляна власти создали специальную рабочую группу, которая оценит возможные риски застройки прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В частности, местные жители опасаются роста трафика транзитного транспорта.

"Решение о застройке данной территории в настоящее время не принято, – уточнил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв. – Обсуждение конкретных сроков строительства также преждевременно, так как отсутствует проект планировки территории, и данные земли не вовлечены в градостроительный оборот".

Он уточнил, что обсуждаемый участок земли относится к землям сельскохозяйственного назначения. Согласно сведениям Росреестра, в настоящее время участок принадлежит государству и передан АО "ДОМ РФ" в рамках ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 23.06.2016 №221-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Об этом Воробьёв рассказал 24 августа во время встречи депутатов Барнаульской городской Думы Ивана Огнева и Александра Лисицына с жителями посёлка.

Отметим, что проблема автомобильного трафика для посёлка далеко не новая. Местные жители даже пытались бороться с автомобилистами, причём не всегда законными методами. Использовали как снежные и каменные преграды, так и разбрасывание шурупов.