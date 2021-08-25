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Власти Барнаула прокомментировали возможную застройку Солнечной поляны

, ИА "Амител"
Вопросами жильцов займётся специально созданная рабочая группа
Строительство домов в Барнауле / Иллюстративное фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство домов в Барнауле / Иллюстративное фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ответ на беспокойство жителей барнаульского посёлка Солнечная поляна власти создали специальную рабочую группу, которая оценит возможные риски застройки прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В частности, местные жители опасаются роста трафика транзитного транспорта.

"Решение о застройке данной территории в настоящее время не принято, – уточнил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв. – Обсуждение конкретных сроков строительства также преждевременно, так как отсутствует проект планировки территории, и данные земли не вовлечены в градостроительный оборот".

Он уточнил, что обсуждаемый участок земли относится к землям сельскохозяйственного назначения. Согласно сведениям Росреестра, в настоящее время участок принадлежит государству и передан АО "ДОМ РФ" в рамках ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 23.06.2016 №221-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Об этом Воробьёв рассказал 24 августа во время встречи депутатов Барнаульской городской Думы Ивана Огнева и Александра Лисицына с жителями посёлка.

Отметим, что проблема автомобильного трафика для посёлка далеко не новая. Местные жители даже пытались бороться с автомобилистами, причём не всегда законными методами. Использовали как снежные и каменные преграды, так и разбрасывание шурупов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 11:29
Виктор

А почему жители забеспокоились? Считают, что кроме них в том районе жить никто не должен?!

25.08.2021 11:40
- гость -

Тебе не понять, мал и глуп еще.

25.08.2021 11:42
Барнаульский

Будут жить как Коммунары с Осипухой - своя деревня внутри города. Да и не одетым по двору не погуляешь, с балконов 18 этажа далеко видно. Это бизнес люди и ничего более.

25.08.2021 11:45
- гость -

Воробьев который стройку на Гущина фасад в фасад разрешил? А потом переобувался в воздухе? Если такие слизкие товарищи тут рулят, то да тогда это бизнес и ничего более.

25.08.2021 11:46
- гость -

чот когда точечные высотки втыкают в твои окна - всем црать, что лично ты (кому теперь эта высотка как бельмо на глазу) думаешь по этому поводу. А тут, смотри-ка, аж цельную комиссию создали. Застроить там все кругом 25-тиэтажками, и васякот. Недовольных - под ХАбаровск, пущай там селятся, там плотность 0.3 человека на квадратный километр - селись, не хочу.

25.08.2021 11:47
- гость -

Коттеджи запросто можно строить на запад до железнодорожной ветки.Поля там, конечно, посевные,но можно собирать,сеять и вспахивать более в отдалённом месте от города.Пусть железный конь подальше прыгает.Место мало что ля?

25.08.2021 11:53
Виктор

25.08.2021 11:42
Барнаульский

Ну может быть им в итоге разъяснят, что так "Тут мы живём, поэтому рядом ничего больше никогда не стройте!" не бывает.

А если они хотели себе неприкосновенной сабурбии, как в США, то просчитались с расстоянием. Потому что чтобы жить в вечном пригороде, где не будет массовой застройки, надо было селиться километрах в 30-50 от города. В Шахах или Павловске

25.08.2021 12:01
- гость -

Витька- местный дурачок. Не накаляйся так, на той солнечной поляне и без тебя разберутся. В твоей коммуналке ни каких изменений не будет, живи спокойно.

25.08.2021 12:07
Pandr3

В этом районе живут люди,с мнением которых придется считаться.Воробьев в сравнении с ними маленькая птичка.

25.08.2021 12:09
- гость -

Я видел свободные пятки и в других посёлках, высотку- другую смело воткнуть можно. Даёшь слияния частных домовладений с геттостроем, неча земле пустовать.

25.08.2021 12:20
- гость -

25.08.2021 12:07
Pandr3
Один дом в 25 этажей покроет все мнения людей с которыми можно будет уже не считаться. Вы путаете Змеиногорский тракт с поляной, домики в сосновом бору и эту не пойми что "элиту" у которых дорог то уже нет.

25.08.2021 12:37
гость

Спорное поле близко к аэропорту, самолеты над ним летают каждый день.
Многоэтажки строить поэтому проблематично, коттеджи, наверное, можно построить. Только бы не получилось, как с Новомихайловкой, где у домов ограничения из-за седьмой подзоны приаэродромной территории.

25.08.2021 12:52
житель Барнаула

Даешь застройку кулацкого района!

25.08.2021 13:26
Итальянец

Помню, как эти лендлорды из хрущёвок в середине 90-х деловито принялись за реализацию своей мещанской мечты - иметь коттедж. И им начхать было, что они строятся на народных землях сельхозназначения. Как любят писать в мексиканских сериалах - прошло 25 лет... Теперь таким же как они, чхать на них.

25.08.2021 13:27
карабас

строить дома в тч высотные в близости от ввп та еще глупость ..
видимо опыт иркутска не учтен(((


да и жить под шум и визг турбин то еще удовольствие

25.08.2021 13:28
Артем

Идет сатана по аду. Hу, там народ всякий варится в четырех разных котлах. И черти стоят рядом.
У 1-го котла один черт, у 2-го котла два черта, у 3-го котла все остальные черти скучковались, а 4-й котел воще стоит в сторонке, и никто на него даже не смотрит.
Сатана спрашивает: А почему вы так стоите?
А черти ему поясняют:
В 1-м котле варятся американцы. И если кто-то выпрыгивает, то всем остальным на него наплевать, и его один черт загоняет назад.
Во 2-м котле варятся украинцы. А два черта нужны для того, чтобы если один украинец вылезет, он начнет своих родственников вытягивать. Вот вдвое больше чертей и требуется.
В 3-м котле сидят евреи - если один выскочит, он ВСЕХ остальных вытянет. Вот все остальные черти их стерегут.
САТАHА: А в 4-м кто варится, что их стеречь не надо?
ЧЕРТИ: А там варятся русские. Если один и выскочит, его все остальные НАЗАД затянут.

25.08.2021 13:31
карабас

прежде чем строить надо было понять проблемы с транспортными магистралями ((

вместо просторный могли провести далее трактовую до космонавтов ..

и или просторную соеденить так же с космонавтов


иначе весб поток уходит хз как и куда а именно через с поляну и в т ч
ул геодезическую ((

25.08.2021 13:41
- гость -

При чём тут кулацкий район?Там будет построен посёлок небольших социальных коттеджиков для педагогов,которые будут втюхивать в школах подрастающему поколению что тырить общественное колхозное не так уж плохо.А для стукачей свой винтарь найдётся,будь ты трижды родственник

25.08.2021 13:45
Виктор

25.08.2021 13:26
Итальянец

В фильме "Старый новый год" была девочка Себейкина, которая всё время кричала "Моё!"

И когда я встречаю аргументы вроде "Мы тут живём, поэтому вокруг нас строить не можно!" или "Почему чужаки проезжают через наш микрорайон на своих машинах?", я каждый раз вспоминаю эту девочку Себейкину и её звонкое "Моё!"

25.08.2021 13:47
Fkt

25.08.2021 11:29
Виктор
А почему жители забеспокоились? Считают, что кроме них в том районе жить никто не должен?!

Тот кто хочет там жить может купить там дом, он будет дороже чем в другом районе но обеспечит тот уровень тишины который хочет. Не надо все районы делать суетливыми.

25.08.2021 14:02
Fkt

25.08.2021 13:28
Артем
Идет сатана по аду. Hу, там народ всякий варится ....

Лучшая характеристика нас ))

25.08.2021 15:07
гость

13:31
карабас
прежде чем строить надо было понять проблемы с транспортными магистралями ((

вместо просторный могли провести далее трактовую до космонавтов
==========================================================
Продлить улицу Трактовую до Космонавтов - лучшее решение. Остальные варианты хуже.

25.08.2021 15:09
гость

На Просторной уже сейчас пробки от Жасминной до Павловского тракта. Ситуация усугубится.

25.08.2021 15:45
АБОРИГЕН

Совершенно не понятно, чем руководствовались в администрации города выделяя эту землю под индивидуальную застройку. Хотя о чём я говорю! Конечно же ничем, кроме интересов своего личного кармана заполняемого через взятки. Т.е. ровным счётом так, как это происходит сейчас. Принимаются решения и никто не думает ни то что бы на ближайшую перспективу, вообще о завтрашнем дне не думают. Вот создали 20 лет назад очаг напряженности в виде нового частного сектора в городе. Зачем? Кому? Для чего? Никто не задаёт вопросов. Все живут сегодняшним днём. Как сегодня лепят человейники, а завтра что будет, плевать.

25.08.2021 15:55
- гость -

Началась застройка улицы геодезической от жасминной до придорожной - говорят на совсем маленьком пятачке будет высотка. Вот действительно, если так, то сложно понять нормальному человеку тех, кто принимает такие решения....

25.08.2021 16:19
- гость -

25.08.2021 13:26
Итальянец

Им участки ВЫДЕЛЯЛИСЬ под застройку. Что, 6 соток для учителя ( а тогда и такая программа обеспечения жильем учителей была) - это прямо уже лэндлорд? Не смешите!

25.08.2021 16:20
- гость -

25.08.2021 13:47
Fkt

+100000000!!!

25.08.2021 16:33
Виктор

25.08.2021 16:19
- гость -

И много вы знали учителей, которые тогда могли себе позволить возвести индивидуальный дом? И не пятистенок из бруса, а такие, как там

25.08.2021 16:40
- гость -

25.08.2021 16:33
Виктор
Да, представьте себе, мои коллеги построили себе дома там - кто одноэтажный, а кто и в два этажа, но не дворцы и не коттеджи по заоблачной цене. Просто добротные дома для проживания с небольшим участком под сад-огород. Очень скромные. И что - это, по-вашему, плохо?

25.08.2021 16:41
Гостья

Брешут, что сельскохозяйственная земля - там уже 3 год ни чего ни садят, раньше гречиха была.

25.08.2021 16:51
Виктор

25.08.2021 16:40
- гость -

Это ни плохо, ни хорошо. Но без продажи какой-то уже имеющейся недвижимости учитель в начале 2000-х строил бы дом лет 20. То есть, практически до сегодняшнего дня. Поэтому вряд ли эти истории про обеспечение первым жильём

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