Карманные расходы под контролем: ВТБ начал выпускать детские банковские карты

К новому учебному году ВТБ запустил детские дебетовые карты. Новый продукт поможет в обучении детей финансовой грамотности и обезопасит их от рисков кражи или потери наличных.

"В этом году ВТБ сфокусировался на развитии продуктов и сервисов для детей, молодёжи и пенсионеров. Одной из ключевых новинок стала детская карта – удобный инструмент для родителей, позволяющий им контролировать траты детей. Это особенно актуально в преддверии нового учебного года, когда школьникам могут потребоваться средства на ежедневные карманные расходы", – комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Детская карта для детей от 6 лет оформляется как дополнительная к счёту родителей. По нему будут происходить списания и пополнения. Но молодым людям старше 14 лет продукт можно будет заказать как основной и привязать к отдельному личному счёту.

Родители, используя мобильное приложение ВТБ Онлайн, смогут управлять лимитами по карте для детей и контролировать их траты.

"Важно, что родители могут в режиме онлайн отслеживать все действия по карте ребёнка и сразу при её оформлении задать лимиты расходования средств – это сделает процесс трат прозрачным и безопасным, а дети никогда не окажутся без денег и научатся распоряжаться своими накоплениями", – добавил Островский.

Детские карты также подключены к программе лояльности банка "Мультибонус". Для дополнительных карт на детей с 6 лет вознаграждение зачисляется на счёт родителей, для основных карт на детей от 14 лет – на счёт ребенка.

"Нам как социально ответственному банку этот инструмент даёт возможность привить подрастающему поколению основы финансовой грамотности, с детского возраста научить его управлять денежными ресурсами с помощью современных технологий", – подытожил Святослав Островский.

Оформить карту на ребёнка очень просто: достаточно заказать её в ВТБ Онлайн или в отделении банка, выбрать один из оригинальных вариантов дизайна и указать адрес офиса, в котором удобно её получить.