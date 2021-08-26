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Новости

Здание XIX века и дом с рухнувшей стеной. Какое аварийное жильё идёт под снос в Барнауле

, ИА "Амител"
Некоторые из объектов, подлежащих сносу, уже успели засветиться в СМИ

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле сносят аварийные дома, которые уже не раз становились героями скандалов и происшествий. Ликвидация разрушающихся зданий проходит в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

В ближайшее время под снос пойдёт дом № 54 на улице Советской Армии. В апреле этого года у него рухнула часть стены и всех 64 жильцов срочно эвакуировали. Люди рассказывали, что за восемь лет, в течение которых дом носит статус аварийного, ни управляющая компания, ни чиновники ни разу не озаботились состоянием здания и условиями жизни собственников квартир. "Заметили" дом чиновники якобы только после того как обвалилась кладка. Сейчас мэрия организовала работы по демонтажу здания. Кстати, вместе с ним пойдёт под снос соседний дом № 52 – тоже аварийный. 

Ушёл в историю другой печально известный дом – № 20 по улице Беляева. Его жильцам удалось добиться расселения, но довольно долго он пустовал. Периодически горел, а этой зимой в здании прорвало трубы и оно превратилось в апокалиптическую ледяную избушку.

Объект снесли буквально на днях вместе с соседним. Оба они были 1955 года постройки. Теперь на этом месте свободное пространство.

Пошёл под снос в этом году и один из самых старых жилых домов Барнаула. Двухэтажное деревянное здание на Пушкина, 88, согласно базе ресурса "Реформа ЖКХ", было сдано в эксплуатацию аж в 1863 году. Прощай, старина!

Примерно того же возраста в городе пока сохраняется дом на ул. Никитина, 146 (год постройки – 1870), пишет "Алтайский портал недвижимости". Но надолго ли?

Как сообщает пресс-центр мэрии, за пять лет – с 2016 по 2021 год – в Барнауле снесли 63 аварийных жилых дома, в том числе семь из них – в этом году. Кроме того, власти города заключили контракты на проектные работы по 40 домам, которые подлежат сносу.

А вот какие объекты ещё снесут в Барнауле – смотрите в нашем фоторепортаже. 

Добавим, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев отметил, что все мероприятия по расселению жителей домов, признанных аварийными до 2017 года, были рассчитаны до 2025 года, но переселение в регионе идёт с опережением графика. Поэтому программу планируют завершить досрочно до конца 2023 года. Всего в крае будут переселены свыше пяти тысяч человек из 267 многоквартирных домов (104 тысячи квадратных метров жилья).

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

26.08.2021 07:35
Виктор

Кому принадлежит дом по Интернациональной 78, и что в нём будет? Там уже с год, наверное, рабочие кропотливо каждый кирпичик очищают, и внутри ремонтные работы ведутся

26.08.2021 08:11
- гость -

Проблема снести руины. Глупости.

26.08.2021 08:25
Morena

Примерно того же возраста в городе пока сохраняется дом на ул. Никитина, 146 (год постройки – 1870),
---
1870 год - а дом еще живой, смотри на город с высоты веков и ужасается происходящему...

Интересно, а то что строят сейчас девелоперы сколько годов протянет?

26.08.2021 08:35
- гость -

26.08.2021 08:25
Morena
Интересно, а то что строят сейчас девелоперы сколько годов протянет?

Тут такая цель не стоит!
Главное хапнуть и вовремя свалить по-быстрому.

26.08.2021 08:50
Виктор

26.08.2021 08:25
Morena

Но с другой стороны, не сохранять же дома только потому, что они из 19 века. Вот этот дом на Никитина можно назвать выразительным? Рассказывает он нам что-то о том времени?

26.08.2021 10:06
АБОРИГЕН

Сносят не аварийные дома, а дома ДОВЕДЁННЫЕ до аварийного состояния. Само собой ничего не происходит.

26.08.2021 10:14
Morena

26.08.2021 08:50
Виктор

Рассказывает от том, как надо строить, но кому это интересно, если цель, как сказал гость 8-35, в том, хапнуть, да что бы корзина была побольше.

26.08.2021 11:37
Виктор

26.08.2021 10:14
Morena

Да как-то в таких домах тоже мало радости. Хоть они и старые. При царе тоже строили, в основном руководствуясь выгодой

26.08.2021 12:32
- гость -

До чего Путин дома довёл...А на Петра Сухова конкретная трещина, да ещё газовая труба...

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