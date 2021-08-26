Здание XIX века и дом с рухнувшей стеной. Какое аварийное жильё идёт под снос в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле сносят аварийные дома, которые уже не раз становились героями скандалов и происшествий. Ликвидация разрушающихся зданий проходит в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

В ближайшее время под снос пойдёт дом № 54 на улице Советской Армии. В апреле этого года у него рухнула часть стены и всех 64 жильцов срочно эвакуировали. Люди рассказывали, что за восемь лет, в течение которых дом носит статус аварийного, ни управляющая компания, ни чиновники ни разу не озаботились состоянием здания и условиями жизни собственников квартир. "Заметили" дом чиновники якобы только после того как обвалилась кладка. Сейчас мэрия организовала работы по демонтажу здания. Кстати, вместе с ним пойдёт под снос соседний дом № 52 – тоже аварийный.

Ушёл в историю другой печально известный дом – № 20 по улице Беляева. Его жильцам удалось добиться расселения, но довольно долго он пустовал. Периодически горел, а этой зимой в здании прорвало трубы и оно превратилось в апокалиптическую ледяную избушку.

Объект снесли буквально на днях вместе с соседним. Оба они были 1955 года постройки. Теперь на этом месте свободное пространство.

Пошёл под снос в этом году и один из самых старых жилых домов Барнаула. Двухэтажное деревянное здание на Пушкина, 88, согласно базе ресурса "Реформа ЖКХ", было сдано в эксплуатацию аж в 1863 году. Прощай, старина!

Примерно того же возраста в городе пока сохраняется дом на ул. Никитина, 146 (год постройки – 1870), пишет "Алтайский портал недвижимости". Но надолго ли?

Как сообщает пресс-центр мэрии, за пять лет – с 2016 по 2021 год – в Барнауле снесли 63 аварийных жилых дома, в том числе семь из них – в этом году. Кроме того, власти города заключили контракты на проектные работы по 40 домам, которые подлежат сносу.

А вот какие объекты ещё снесут в Барнауле – смотрите в нашем фоторепортаже.

Добавим, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев отметил, что все мероприятия по расселению жителей домов, признанных аварийными до 2017 года, были рассчитаны до 2025 года, но переселение в регионе идёт с опережением графика. Поэтому программу планируют завершить досрочно до конца 2023 года. Всего в крае будут переселены свыше пяти тысяч человек из 267 многоквартирных домов (104 тысячи квадратных метров жилья).