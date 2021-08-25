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Новости

В Счётной палате назвали число пенсионеров в России

, ИА "Амител"
Также стало известно, сколько получателей пенсий в стране продолжают работать
Фото: pflnr.su

Фото: pflnr.su

Число пенсионеров в России на 1 апреля 2021 года составило 42,6 млн человек, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.

По данным ПФР, страховые пенсии на тот период получали 38,7 млн человек, из них по старости – 35,4 млн человек. Число работающих пенсионеров в стране составляло 8,6 млн человек.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. 

В тот же день глава государства анонсировал выплаты для военных, курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Им единоразово дадут по 15 тысяч рублей.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.08.2021 13:43
- гость -

Напишите цифру, на сколько сократилось пенсионеров. Страшно от этой цифры. Видимо, и озвучить ее страшно

25.08.2021 13:48
- гость -

В России резко выросли цены на гробы в среднем составляет 9,2 тысячи рублей.

Считается ли совпадением назначение выплата пенсионерам по 10 тысяч.

25.08.2021 13:49
- гость -

Зафиксирован рекордный рост смертности среди пенсионеров в России (от 22 июня 2021)
Согласно данным Росстата, с 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года число пенсионеров в России сократилось на рекордные 1 млн 216 тысяч человек. В первом квартале 2021 года пожилое население уменьшилось еще на 583,7 тысячи человек, что стало рекордным показателем со времен массового голода 1947 года.

25.08.2021 14:49
гость

оставшиеся пенсионеры в живых-это все миллионеры,если проголосуем за КПРФ---ер не народная партия -это видя все уже.

25.08.2021 15:05
Дядька


25.08.2021 14:49
___________________ Сумбурный поток чего то.

У меня другой вопрос. Почему 8,6 миллионов человек продолжают работать, а не на морях отдыхают?

25.08.2021 15:36
Мадам

Почему 8,6 миллионов человек продолжают работать

Дядька, а в голову не приходило - ну нравится человеку своя работа! И без неё тоска! А меня ещё и не отпускали, создали удобные условия... 7 лет отработала на пенсии и потом ещё фрилансом занималась года три. А деньги... последние три года гонорары были так себе, а вот удовольствие от общения с людьми, без которого жизни не представлялось, творчество...

25.08.2021 15:38
- гость -

Число работающих пенсионеров в стране составляло 8,6 млн человек.

Плохо считали, еще в 2 раза больше нелегально работает.

25.08.2021 15:47
Дядька

Мадам, я с Вами частично согласен (сам такой), но не всем же работа, например дворника, нравится?

25.08.2021 15:49
гость пенсионер

была бы пенсия побольше - не работали бы или не столько

25.08.2021 16:09
Дядька

Эт точно!

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