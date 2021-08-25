В Счётной палате назвали число пенсионеров в России

Число пенсионеров в России на 1 апреля 2021 года составило 42,6 млн человек, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.
По данным ПФР, страховые пенсии на тот период получали 38,7 млн человек, из них по старости – 35,4 млн человек. Число работающих пенсионеров в стране составляло 8,6 млн человек.
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.
В тот же день глава государства анонсировал выплаты для военных, курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Им единоразово дадут по 15 тысяч рублей.
Комментарии
Напишите цифру, на сколько сократилось пенсионеров. Страшно от этой цифры. Видимо, и озвучить ее страшно
В России резко выросли цены на гробы в среднем составляет 9,2 тысячи рублей.
Считается ли совпадением назначение выплата пенсионерам по 10 тысяч.
Зафиксирован рекордный рост смертности среди пенсионеров в России (от 22 июня 2021)
Согласно данным Росстата, с 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года число пенсионеров в России сократилось на рекордные 1 млн 216 тысяч человек. В первом квартале 2021 года пожилое население уменьшилось еще на 583,7 тысячи человек, что стало рекордным показателем со времен массового голода 1947 года.
оставшиеся пенсионеры в живых-это все миллионеры,если проголосуем за КПРФ---ер не народная партия -это видя все уже.
25.08.2021 14:49
___________________ Сумбурный поток чего то.
У меня другой вопрос. Почему 8,6 миллионов человек продолжают работать, а не на морях отдыхают?
Почему 8,6 миллионов человек продолжают работать
Дядька, а в голову не приходило - ну нравится человеку своя работа! И без неё тоска! А меня ещё и не отпускали, создали удобные условия... 7 лет отработала на пенсии и потом ещё фрилансом занималась года три. А деньги... последние три года гонорары были так себе, а вот удовольствие от общения с людьми, без которого жизни не представлялось, творчество...
Число работающих пенсионеров в стране составляло 8,6 млн человек.
Плохо считали, еще в 2 раза больше нелегально работает.
Мадам, я с Вами частично согласен (сам такой), но не всем же работа, например дворника, нравится?
была бы пенсия побольше - не работали бы или не столько
Эт точно!