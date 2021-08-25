В Счётной палате назвали число пенсионеров в России

Число пенсионеров в России на 1 апреля 2021 года составило 42,6 млн человек, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.

По данным ПФР, страховые пенсии на тот период получали 38,7 млн человек, из них по старости – 35,4 млн человек. Число работающих пенсионеров в стране составляло 8,6 млн человек.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

В тот же день глава государства анонсировал выплаты для военных, курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Им единоразово дадут по 15 тысяч рублей.