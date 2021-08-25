Без стульев и сцены. "Новые люди" провели съезд-перформанс

22 августа партия "Новые люди" провела в Москве съезд-перформанс. На мероприятие собрались 2500 делегатов. От сцены партийцы решили отказаться, чтобы максимально сократить дистанцию с гостями съезда, передаёт пресс-служба НЛ.

По мнению "Новых людей", вошедшие в программу идеи позволят улучшить ситуацию во всех сферах: экономике, политическом устройстве, медицине, образовании, обороне и безопасности, экологии, внешней политике. Лидер партии Алексей Нечаев подчеркнул, что принятая на съезде программа проста и понятна каждому.

Специальные гости съезда – журналист Елена Летучая, актёр Сергей Жигунов и телеведущая Юлия Барановская – поделились впечатлениями от сотрудничества с "Новыми людьми". Барановская рассказала о проблемах мам особенных детей, Сергей Жигунов – о поддержке, которую партия оказывает региональным театрам и ансамблям, Елена Летучая – о том, как вместе с активистами приняла участие в очистке Байкала. "Новые люди" объединяют активных участников многих сообществ – экологов, урбанистов, молодых мам и людей с ограниченными возможностями.

"Народный" мэр Якутска Сардана Авксентьева, советник Алексея Нечаева по региональным вопросам, три месяца путешествовала по стране, изучала наиболее острые проблемы. Она уверена, что обновление состава Госдумы позволит изменить ситуацию.

Напомним, выборы в парламент пройдут с 17 по 19 сентября. За места в Госдуме поборются представители 14 политических партий.