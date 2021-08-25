25 августа военные ещё раз перекроют дороги в Алтайском крае

Временное ограничение на алтайских дорогах введут в Алтайском крае вечером 25 августа. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать с 20:30 до 23:30 на участке Бобровка – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – Фирсово – подъезд к Фирсово – Чуйский тракт – Баюновские Ключи.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанным участкам.

Напомним, 25 августа военные уже перекрывали дороги в Алтайском крае. Ограничение действовало с 11:10 до 14:00.