25 августа военные ещё раз перекроют дороги в Алтайском крае

Временное ограничение на алтайских дорогах введут в Алтайском крае вечером 25 августа. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать с 20:30 до 23:30 на участке Бобровка – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – Фирсово – подъезд к Фирсово – Чуйский тракт – Баюновские Ключи.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанным участкам.
Напомним, 25 августа военные уже перекрывали дороги в Алтайском крае. Ограничение действовало с 11:10 до 14:00.
Комментарии
Да какое может быть понимание у водителей? Возите свои ракеты ночью, дабы минимизировать неудобства для других лиц. Вчера транспортный коллапс на выезд из города по новому мосту создали в самый вечерний пик. Какое понимание может быть у тысяч людей стоявших в пробке и опоздавших каждого по своим делам, только один негатив.
Военные учатся драпать от противника в случае войны? Покатавшись по асфальту, комсостав отчитывается, что проведены учения приближенные к боевым?
И почему то нет новостей про вчерашний коллапс, так ещё и перекрыли раньше на 40 минут, чем они выставляли в расписании. Умудриться в часпик единственный выезд из города, в сторону Новосибирска перекрыть, это прям от большого ума.
25.08.2021 14:11
- гость -
Да это скорее от его отсутствия, ну или просто от того, что интересы населения никого волнуют. Но тогда так и пишите: мы перекроем дорогу, на вас нам начхать, ваше понимание и пр. нам также неинтересны, идите лесом в общем..
Редакция, прочитайте свою новость о перекрытии внимательно и разберитесь с датами и временем перекрытия, а то народ и так возмущается, да еще и информация о перекрытии не соответствует действительности.
Вот копирую Ваш текст:
Временное ограничение на алтайских дорогах введут в Алтайском крае вечером 25 августа....Оно будет действовать с 20:30 до 23:30 на участке ....
Напомним, 25 августа военные уже перекрывали дороги в Алтайском крае. Ограничение действовало с 11:10 до 14:00.
Судя по комментам русский народ и эта армия не едины
а им еще и по пятнашке отстегнут, а вы в пробках стойте. бггг
Задрали уже, каждую неделю катаются, это что бы народ знал и боялся что в случае возможной гражданской эта путинская машина нападет на население?
25.08.2021 16:20
- гость -
с тополями?
25.08.2021 14:11
- гость -
бидону напишите. Пусть расписание пролета спутников поменяет на более удобное для населения АК время.