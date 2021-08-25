Учебный год 2021/2022 во всех школах Алтайского края начнётся в очном формате, при этом традиционные линейки в День знаний проведут только для первоклассников, а также учеников 9-х и 11-х классов. Об этом на заседании краевого правительства 25 августа рассказала врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина.

"Все школы, учитывая наши реалии, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией, готовы к работе. 1 сентября линейки в День знаний пройдут для первоклассников, 9-х классов и 11-х классов. Учебный год мы начинаем очно, но с соблюдением принципов, которые применяли в прошлом году, – это разные входы, скользящее расписание, кабинетная система и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм", – сообщила Говорухина.

По словам врио министра, все школы региона оснащены оборудованием, приобретённым ещё в прошлом году для борьбы с распространением ковида. По данным Говорухиной, уже 61,8% работников сферы образования получили прививку от ковида, это более 38 тысяч человек.

Всего в Алтайском крае насчитывается 1094 школы (число не поменялось по сравнению с 2020 годом, – прим. ред.), 11 из них законсервированы из-за небольшого количества учеников. Ещё в 10 школах после начала учебного года будет продолжен капремонт. Всего в учебные заведения 1 сентября пойдут 280 тысяч школьников.