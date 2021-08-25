Учебный год 2021/2022 во всех школах Алтайского края начнётся в очном формате, при этом традиционные линейки в День знаний проведут только для первоклассников, а также учеников 9-х и 11-х классов. Об этом на заседании краевого правительства 25 августа рассказала врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина.
"Все школы, учитывая наши реалии, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией, готовы к работе. 1 сентября линейки в День знаний пройдут для первоклассников, 9-х классов и 11-х классов. Учебный год мы начинаем очно, но с соблюдением принципов, которые применяли в прошлом году, – это разные входы, скользящее расписание, кабинетная система и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм", – сообщила Говорухина.
По словам врио министра, все школы региона оснащены оборудованием, приобретённым ещё в прошлом году для борьбы с распространением ковида. По данным Говорухиной, уже 61,8% работников сферы образования получили прививку от ковида, это более 38 тысяч человек.
Всего в Алтайском крае насчитывается 1094 школы (число не поменялось по сравнению с 2020 годом, – прим. ред.), 11 из них законсервированы из-за небольшого количества учеников. Ещё в 10 школах после начала учебного года будет продолжен капремонт. Всего в учебные заведения 1 сентября пойдут 280 тысяч школьников.
Комментарии
Но ведь достаточно, родителям отправить в школу одного больного ребёнка (а такие родители бывают, которые считают, что любой пропуск занятий — это беда, и насморк + красное горло не повод остаться дома), чтобы вирус проник в школу. Да и с вирусом в инкубационном периоде школьник может прийти.
Как с этим быть?
25.08.2021 15:05
Виктор
Задай этот вопрос сценаристам сериала "След". Они тебе ответят.
25.08.2021 15:10
- гость -
Ну очень смешно, да? А Виктор прав!!!
25.08.2021 15:05
Виктор
25.08.2021 15:15
- гость -
Оспади! А детсадовцы то как страшны в этом моменте! Они еще и чужие козявки заразные жуют! ))) Что за истерия? Научите ребенка чаще мыть руки, одеваться по погоде, не "слюнить" один смартфон всем классом - и все страшные вирусы обойдут вашу семью стороной!
яжмамки в панике
А Виктор прав! Соберутся 1 сентября , пообщаются, и чуть позже... на удалёнку !
Ой ну как будто первый раз такое, все как в прошлом году, прям детский сад какой то.
25.08.2021 15:43
- гость -
Ой ну как будто первый раз такое, все как в прошлом году, прям детский сад какой то.
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Прошлый год так и было - как подтвержденный случай коронавируса в классе - так весь класс на изоляцию на две недели. Среди детей в классе, насколько знаю, тяжелых случаев не было. А одна из учителей умерла от ковида.