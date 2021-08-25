Россиян предупредили о проблемах с памятью после COVID-19

После перенесённого COVID-19 у человека возможны проблемы с памятью и заторможенность. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Кроме того, после болезни пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают рассеянность и сонливость, рассказывает специалист.

Со временем эти признаки уменьшаются. У одних людей они проходят в течение нескольких дней или недель, у других – длятся месяцами. В этом вопросе всё зависит от конкретного человека и того, какие у него были сопутствующие заболевания, объяснила Пшеничная.

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