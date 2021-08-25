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Мишустин поручил закупить концентраторы кислорода для Алтайского края

, ИА "Амител"
Средства выделили из федерального бюджета
Михаил Мишустин / Фото: ruspekht.ru

Михаил Мишустин / Фото: ruspekht.ru

Алтайский край и ещё 19 регионов получат дополнительные концентраторы кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

"Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне, – подчеркнул председатель правительства РФ. – Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей".

В общей сложности на закупку оборудования из федерального бюджета выделили почти 652 млн рублей. Каждый из нуждающихся регионов получит в среднем по 32,5 млн рублей.

Напомним, в конце июля глава Алтайского края Виктор Томенко поручил Министерству промышленности и энергетики региона изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки. В частности, требуется проработать вопрос о господдержке на создание нового производства, отметил губернатор.

Потребность в кислороде во время пандемии выросла в пять раз, свидетельствуют данные регионального Министерства здравоохранения. Если ранее нужно было 10 тонн в сутки, то теперь – 50 тонн. При этом в регионе производят только 5-7 тонн. Остальное приходится закупать в Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Казахстане.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 15:44
Лёха

С учётом всеобщей вакцинации, наверное планируют переводить край на экологически чистое кислородное топливо.

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