Пятница, 27 Август, 16:23

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,99
€ 87,06
27°


6312185 +23508
Обь
106см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi

, ИА "Амител"
Предложение действует в розничной сети Tele2 и на сайте оператора

Покупатели смартфонов линейки Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi Note 10 получат возможность шесть месяцев бесплатно пользоваться кинотарифом "Везде онлайн". Бесплатный период начинается со второго месяца использования тарифа. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф "Везде онлайн" и покупке девайса в салонах связи Tele2 или на сайте с 20 августа по 30 сентября 2021 года.

"По доступной цене клиенты получают качественное и функциональное устройство, которое открывает им все преимущества цифровых сервисов. Смартфон Redmi 9T идеально подходит к нашему кинотарифу с доступом к Wink, а благодаря специальному предложению клиентам полгода не нужно пополнять баланс. Важно отметить, что качество сети Теle2 и тесная техническая работа с представителями Xiaomi позволят нашим абонентам насладиться высокой скоростью передачи данных на устройстве", – сказал директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.

Кинотариф "Везде онлайн" включает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink. Клиенты оператора в Алтайском крае и Республике Алтай ежемесячно получают 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.

Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, "ТамТам", Instagram, Facebook, "ВКонтакте", Clubhouse и "Одноклассникам". Абонентская плата за пользование тарифом для клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай составляет 500 рублей в месяц. За полгода экономия при покупке смартфона по акции составит 3000 рублей. Чтобы пользоваться кинотарифом, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink с номером Tele2.

 

Смартфон Xiaomi Redmi 9T – функциональный девайс на базе операционной системы Android 10.0. Он отлично подходит для клиентов кинотарифа благодаря тонким рамкам, удобным при просмотре фильмов на устройстве. Дисплей DotDrop 6,53 дюйма с разрешением FHD+ выполнен по технологии IPS.

Высокое разрешение – 2340x1080 пикселей – обеспечит чёткость изображения и комфортный просмотр с минимальной нагрузкой на глаза. Чтобы зритель смог почувствовать звуковые спецэффекты фильма, смартфон оснащён стереодинамиками с поддержкой технологии Hi-Res Audio.

Любители смотреть кино на смартфоне нередко сталкиваются с перегревом корпуса. Основой Redmi 9T является 8-ядерный процессор Snapdragon 662: он даёт высокую производительность с низким энергопотреблением и защитой от перегрева. Благодаря аккумулятору ёмкостью 6000 мА·ч зритель может не волноваться об уровне заряда батареи даже при просмотре сериалов.

Redmi 9T может работать без подзарядки в течение долгого времени: в режиме воспроизведения видео – 17 часов, музыки – 195 часов, разговора – 56 часов. Несмотря на аккумулятор большой ёмкости, смартфон весит менее 200 граммов.

Новая акция – это результат успешного партнёрства Tele2 с брендом Xiaomi, аудитория которого стремительно растёт. Компания занимает ведущие позиции по продажам устройств в рознице Tele2: по итогам июля 2021 года вендор занял первое место с долей 42%, которая с начала года увеличилась на 15 процентных пунктов. По данным исследования IDC, во втором квартале 2021 года бренд Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%, переместив Apple на третье место.

Подробнее о правилах и условиях предоставления скидки, а также моделях смартфонов, доступных по акции, можно узнать на сайте tele2.ru.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:08
Светофоры нового образца установят на выезде из Барнаула 1
15:55
Всем первоклассникам Барнаула нашли места в школах рядом с домом 1
15:43
Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Алтайском крае 2
15:21
Шансов мало, но матчи будут зрелищными. "Зенит" узнал соперников по группе Лиги чемпионов 0
15:07
Образ будущего. Депутаты АКЗС приняли Стратегию развития региона на ближайшие 14 лет 1
14:55
В Госдуме предложили отказаться от МРОТ 3
14:39
В "чужом доме". Как прошла финальная сессия АКЗС седьмого созыва. Фоторепортаж 1
14:21
Депутаты ограничили продажу энергетиков детям в Алтайском крае 4
14:03
Барнаульский водоканал рассказал о возможностях дистанционного обслуживания 0
13:49
Прощальный поцелуй лета. Какая погода будет на выходных на Алтае и когда ждать похолодания 0
13:36
Два новых закона в сфере туризма приняли в Алтайском крае 3
13:22
256 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 2
13:07
Умерла журналист amic.ru Олеся Пастухова. Мы скучаем без тебя 11
12:49
Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году? 25
12:33
Учёные выяснили, как погода влияет на желание заняться сексом 7
12:15
Скорая денежная помощь: как правильно пользоваться микрозаймами для личных и бизнес-целей 0
12:03
Самый результативный. Романенко подвёл итоги работы алтайского парламента за пять лет 8
11:54
Руководитель "Алтайтурцентра" покинул свой пост 10
11:38
Блогер-миллионник случайно перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей 23
11:25
Полиция проверит рубки на незаконных участках под застройку в ленточном бору Барнаула 3
11:10
Бровисты вышли из "тени". Бизнесвумен рассказала о трансформации бьюти-сферы на Алтае 3
10:52
Вплоть до "уголовки". Россиянам запретят держать неограниченное число домашних животных 15
10:39
Вор-эстет. На Алтае сельчанка украла пенсию соседки и купила себе картину со слонами 5
10:19
Более 30 млн пенсионеров получат выплату в размере 10 тысяч рублей на карту 40
10:04
Мужчина без маски стал причиной конфликта на борту самолёта Барнаул – Москва 30
09:52
Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ на Павловском тракте 8
09:39
35 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай 0
09:17
Число погибших в результате взрыва в Кабуле превысило 100 человек 2
09:03
Барнаулец хотел проучить водителя и спровоцировал ДТП в центре города 39
08:45
В России могут подорожать автомобили 12
08:30
Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови 0
08:17
"Это не санаторий". Почему инвалидов на Алтае отправляют на реабилитацию без сопровождения 2
08:01
Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 0
07:52
Барнаульский хоккеист Андрей Свечников подписал контракт с клубом из НХЛ на восемь лет 10
07:34
Марсианский вертолёт Ingenuity показал новые фото с Красной планеты 21
07:15
Азиатско-Тихоокеанский банк организовал круглый стол с партнёрами 0
07:05
Алтайские коммунисты вновь "обыграли" единороссов. Пока – в суде 32
06:51
Как живые. Китайская художница создаёт волшебные 3D-картины из смолы 6
06:39
И никакого теста. Что нельзя делать 27 августа, чтобы не лишиться денег и удачи 6
06:18
В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса 0
06:03
До +31 градуса и без осадков: о погоде в Алтайском крае 27 августа 0
23:58
Такой день. Перекрытие улицы в Барнауле и пыльная буря на трассе Барнаул – Бийск 0
23:34
"Талибан" прокомментировал взрыв около международного аэропорта Кабула 5
22:58
Филипп Киркоров прилетел на Алтай и удивился местным коровам 8
22:34
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин 1
21:59
Дерево упало рядом с детским садом в Барнауле 0
21:31
Не менее 10 человек погибло при взрыве в аэропорту Кабула 0
20:56
В аэропорту Кабула произошёл взрыв 0
20:33
Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды и потерявшие кормильца 1
19:54
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.