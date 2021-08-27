Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi

Покупатели смартфонов линейки Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi Note 10 получат возможность шесть месяцев бесплатно пользоваться кинотарифом "Везде онлайн". Бесплатный период начинается со второго месяца использования тарифа. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф "Везде онлайн" и покупке девайса в салонах связи Tele2 или на сайте с 20 августа по 30 сентября 2021 года.

"По доступной цене клиенты получают качественное и функциональное устройство, которое открывает им все преимущества цифровых сервисов. Смартфон Redmi 9T идеально подходит к нашему кинотарифу с доступом к Wink, а благодаря специальному предложению клиентам полгода не нужно пополнять баланс. Важно отметить, что качество сети Теle2 и тесная техническая работа с представителями Xiaomi позволят нашим абонентам насладиться высокой скоростью передачи данных на устройстве", – сказал директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.

Кинотариф "Везде онлайн" включает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink. Клиенты оператора в Алтайском крае и Республике Алтай ежемесячно получают 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.

Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, "ТамТам", Instagram, Facebook, "ВКонтакте", Clubhouse и "Одноклассникам". Абонентская плата за пользование тарифом для клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай составляет 500 рублей в месяц. За полгода экономия при покупке смартфона по акции составит 3000 рублей. Чтобы пользоваться кинотарифом, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink с номером Tele2.

Смартфон Xiaomi Redmi 9T – функциональный девайс на базе операционной системы Android 10.0. Он отлично подходит для клиентов кинотарифа благодаря тонким рамкам, удобным при просмотре фильмов на устройстве. Дисплей DotDrop 6,53 дюйма с разрешением FHD+ выполнен по технологии IPS.

Высокое разрешение – 2340x1080 пикселей – обеспечит чёткость изображения и комфортный просмотр с минимальной нагрузкой на глаза. Чтобы зритель смог почувствовать звуковые спецэффекты фильма, смартфон оснащён стереодинамиками с поддержкой технологии Hi-Res Audio.

Любители смотреть кино на смартфоне нередко сталкиваются с перегревом корпуса. Основой Redmi 9T является 8-ядерный процессор Snapdragon 662: он даёт высокую производительность с низким энергопотреблением и защитой от перегрева. Благодаря аккумулятору ёмкостью 6000 мА·ч зритель может не волноваться об уровне заряда батареи даже при просмотре сериалов.

Redmi 9T может работать без подзарядки в течение долгого времени: в режиме воспроизведения видео – 17 часов, музыки – 195 часов, разговора – 56 часов. Несмотря на аккумулятор большой ёмкости, смартфон весит менее 200 граммов.

Новая акция – это результат успешного партнёрства Tele2 с брендом Xiaomi, аудитория которого стремительно растёт. Компания занимает ведущие позиции по продажам устройств в рознице Tele2: по итогам июля 2021 года вендор занял первое место с долей 42%, которая с начала года увеличилась на 15 процентных пунктов. По данным исследования IDC , во втором квартале 2021 года бренд Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%, переместив Apple на третье место.