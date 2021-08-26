Доктор Мясников призвал не вызывать скорую помощь при COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не нужно вызывать скорую помощь при коронавирусе.
По его словам, в пандемию люди стали чаще обращаться за неотложной помощью. При этом в среднем 80% вызовов не имеют под собой основания: врач даёт пациенту таблетку и уезжает, отметил Мясников.
И из-за этого бригада не успевает приехать к людям, которым действительно плохо.
"Больному с COVID-19 скорая помощь не нужна. Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу", – заявил врач в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее доктор Мясников рассказал, как мгновенно попасть на приём в больнице.
Комментарии
призываю мясникову не давать больше советов
Так то правильно. Лечить не умеют, зачем нужна в этом случае скорая?
26.08.2021 07:33
- гость -
Так то правильно. Лечить не умеют,
Тоже удивляет - пандемии больше года и столько смертей.
Да и правильно. Приедет скорая, окажет помощь и подорвет статистику по смертности от вируса! У меня знакомый, в прошлом году, почувствовал себя плохо. Пошел в больницу, но его не приняли, т.к. все закрыто по причине коронавируса. Вызвать скорую удалось только на следующий день. Приехали посмотрели, сказали ничего страшного, выписали таблетки и уехали. В итоге, знакомый попал в тяжелом состоянии в больницу и лежал по ИВЛ! Вот вам и не оказанная вовремя медицинская помощь!
задыхаться начинаешь от недостаточности, тогда зови скорую...
Зачем вообще нужна скорая для населения. Население пусть само себе диагнозы ставит, само лечится и само в больницы ездит.
Типа, дохните молча дома...
ему нужна служба перевозки инфекционных больных
Что это за чушь? Как вызывать эту службу?
Если он требует госпитализации
А кто это установит, сам больной? Мясников разочаровал, раньше поумней казался, прям бред какой-то собрал. Какую-то службу новую придумал. Тут старая-то не приезжает
Как вообще больной может понять, что с ним? Если он лежит, не может никуда идти и никого вызвать
Население пусть само себе диагнозы ставит, само лечится и само в больницы ездит.
угу и больше не платит в ОМС
врач даёт пациенту таблетку
Так может эта таблетка ему жизнь спасает. Откуда больной знает, какую таблетку ему пить и где ее вообще ему взять, если он идти не может. Для этого и придумали скорую помощь. Биллибирду какую-то наговорил
а давненько его не было в эфире... болелЬ???
Всё правильно он говорит.
Основная опасность сейчас, причём смертельная, - это больницы.
Абсолютное большинство выздоравливает само, без всякого лечения, только правильно питаясь.
Ничто так не защищает от ковида, как чеснок и лук!
Смертельно опасны все мясомолочные и мучные продукты, которые подрывают иммунитет.
Ничто так не защищает от ковида, как чеснок и лук!
нене отченаш читать каждые 3 минуты!
26.08.2021 08:15
- гость -
Типа, дохните молча дома...
А лучше сразу медленно ползите в направлении кладбища, чтобы дома не вонять.
26.08.2021 09:07
- гость -
Ну и бред, убейся башкой об стену....
Мясников чудило еще тот....как Малышева.....бред бредом несут
Кто он мистер мЯсников? Может телеведущий, или радиоведущий, или любитель эсктримальных путешествий, или качок, который свои подтягивания на перекладине показывает на всю страну, или любитель цикория? А может он просто поставил целью возможно больше заработать на стране России - семья живет во Франции и жизнь свою с Россией не связывает. Советы его зачастую оторваны от реалий, как и этот. Ляпнул чтобы засветиться.
он чувак который за свои бла-бла не хило получает бабосы.. как и малыше и им подобные..
Ну и бред, убейся башкой об стену....
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А что мне убиваться?
Я не болею, по врачам уже давным давно не хожу, поскольку давным-давно понял, что они никого не лечат, а лишь наживаются на болезнях людей и их невежестве относительно поддержания собственного здоровья и иммунитета.
Всё намного проще, чем кажется. Достаточно правильно питаться и регулярно употреблять ряд трав и специй, чтобы поддерживать свой иммунитет. Со всем остальным организм успешно справляется сам.
Первый же явный признак, что вы обречены - пузатость!
Все зависит от восприятия, я слова Мясникова поняла, что при любом заболевании с высокой температурой необходимо вызвать врача на дом, скорую помощь надо вызывать при экстренных состояниях, тогда врачи будут успевать ко всем экстренным больным и смертность уменьшиться. Мясников говорит о том, что пока бригада скорой выполняет работу участкового терапевта, люди, нуждающиеся в экстренной помощи, могут ее не дождаться. Поэтому не надо утрировать и переворачивать в ног на голову, не надо паниковать при первых признаках вирусного заболевания - это усугубляет состояние нездоровья, а вызывать участкового терапевта.
скорую помощь надо вызывать при экстренных состояниях
Откуда больной может знать экстренное у него состояние или он еще протянет пару дней, дожидаясь участкового врача? И эти пару дней не скажутся необратимо на его здоровье? А они скажутся
Если никто ничего делать не будет, а будут уговаривать больных не вызывать скорые, эта агония никогда не закончится. Уже пора понять, что возможно ближайшие 100 лет 1300 вызовов в сутки это уже норма и решать эту проблему. Иначе эта проблема будет вечно. Это все равно, если при вызове полиции будут говорить, вы пока сами от бандитов отбивайтесь, а завтра к вам участковый подойдет, поможет
Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу
Кто это решает - вопрос о госпитализации?