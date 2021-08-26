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Новости

Доктор Мясников призвал не вызывать скорую помощь при COVID-19

, ИА "Амител"
Врач заявил, что в среднем 80% вызовов не имеют под собой основания
Фото: Александр Мясников / Фото: redler.ru

Фото: Александр Мясников / Фото: redler.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не нужно вызывать скорую помощь при коронавирусе.

По его словам, в пандемию люди стали чаще обращаться за неотложной помощью. При этом в среднем 80% вызовов не имеют под собой основания: врач даёт пациенту таблетку и уезжает, отметил Мясников.

И из-за этого бригада не успевает приехать к людям, которым действительно плохо.

"Больному с COVID-19 скорая помощь не нужна. Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу", – заявил врач в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее доктор Мясников рассказал, как мгновенно попасть на приём в больнице.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2021 07:27
- гость -

призываю мясникову не давать больше советов

26.08.2021 07:33
- гость -

Так то правильно. Лечить не умеют, зачем нужна в этом случае скорая?

26.08.2021 07:46
- гость -

26.08.2021 07:33
- гость -
Так то правильно. Лечить не умеют,

Тоже удивляет - пандемии больше года и столько смертей.

26.08.2021 07:52
- гость -

Да и правильно. Приедет скорая, окажет помощь и подорвет статистику по смертности от вируса! У меня знакомый, в прошлом году, почувствовал себя плохо. Пошел в больницу, но его не приняли, т.к. все закрыто по причине коронавируса. Вызвать скорую удалось только на следующий день. Приехали посмотрели, сказали ничего страшного, выписали таблетки и уехали. В итоге, знакомый попал в тяжелом состоянии в больницу и лежал по ИВЛ! Вот вам и не оказанная вовремя медицинская помощь!

26.08.2021 08:03
- гость -

задыхаться начинаешь от недостаточности, тогда зови скорую...

26.08.2021 08:04
Filin

Зачем вообще нужна скорая для населения. Население пусть само себе диагнозы ставит, само лечится и само в больницы ездит.

26.08.2021 08:15
- гость -

Типа, дохните молча дома...

26.08.2021 08:15
гость

ему нужна служба перевозки инфекционных больных

Что это за чушь? Как вызывать эту службу?

26.08.2021 08:17
гость

Если он требует госпитализации

А кто это установит, сам больной? Мясников разочаровал, раньше поумней казался, прям бред какой-то собрал. Какую-то службу новую придумал. Тут старая-то не приезжает

26.08.2021 08:18
гость

Как вообще больной может понять, что с ним? Если он лежит, не может никуда идти и никого вызвать

26.08.2021 08:18
- гость -

Население пусть само себе диагнозы ставит, само лечится и само в больницы ездит.

угу и больше не платит в ОМС

26.08.2021 08:20
гость

врач даёт пациенту таблетку

Так может эта таблетка ему жизнь спасает. Откуда больной знает, какую таблетку ему пить и где ее вообще ему взять, если он идти не может. Для этого и придумали скорую помощь. Биллибирду какую-то наговорил

26.08.2021 08:38
- гость -

а давненько его не было в эфире... болелЬ???

26.08.2021 09:07
- гость -

Всё правильно он говорит.
Основная опасность сейчас, причём смертельная, - это больницы.
Абсолютное большинство выздоравливает само, без всякого лечения, только правильно питаясь.
Ничто так не защищает от ковида, как чеснок и лук!
Смертельно опасны все мясомолочные и мучные продукты, которые подрывают иммунитет.

26.08.2021 09:10
- гость -

Ничто так не защищает от ковида, как чеснок и лук!

нене отченаш читать каждые 3 минуты!

26.08.2021 09:13
гость

26.08.2021 08:15
- гость -
Типа, дохните молча дома...

А лучше сразу медленно ползите в направлении кладбища, чтобы дома не вонять.

26.08.2021 09:47
Жоржик

26.08.2021 09:07
- гость -

Ну и бред, убейся башкой об стену....

26.08.2021 09:52
- гость -

Мясников чудило еще тот....как Малышева.....бред бредом несут

26.08.2021 10:47
- гость -

Кто он мистер мЯсников? Может телеведущий, или радиоведущий, или любитель эсктримальных путешествий, или качок, который свои подтягивания на перекладине показывает на всю страну, или любитель цикория? А может он просто поставил целью возможно больше заработать на стране России - семья живет во Франции и жизнь свою с Россией не связывает. Советы его зачастую оторваны от реалий, как и этот. Ляпнул чтобы засветиться.

26.08.2021 10:59
- гость -

он чувак который за свои бла-бла не хило получает бабосы.. как и малыше и им подобные..

26.08.2021 12:12
- гость -

Ну и бред, убейся башкой об стену....
-------
А что мне убиваться?
Я не болею, по врачам уже давным давно не хожу, поскольку давным-давно понял, что они никого не лечат, а лишь наживаются на болезнях людей и их невежестве относительно поддержания собственного здоровья и иммунитета.

Всё намного проще, чем кажется. Достаточно правильно питаться и регулярно употреблять ряд трав и специй, чтобы поддерживать свой иммунитет. Со всем остальным организм успешно справляется сам.

Первый же явный признак, что вы обречены - пузатость!

26.08.2021 12:17
гость

Все зависит от восприятия, я слова Мясникова поняла, что при любом заболевании с высокой температурой необходимо вызвать врача на дом, скорую помощь надо вызывать при экстренных состояниях, тогда врачи будут успевать ко всем экстренным больным и смертность уменьшиться. Мясников говорит о том, что пока бригада скорой выполняет работу участкового терапевта, люди, нуждающиеся в экстренной помощи, могут ее не дождаться. Поэтому не надо утрировать и переворачивать в ног на голову, не надо паниковать при первых признаках вирусного заболевания - это усугубляет состояние нездоровья, а вызывать участкового терапевта.

26.08.2021 12:38
гость

скорую помощь надо вызывать при экстренных состояниях

Откуда больной может знать экстренное у него состояние или он еще протянет пару дней, дожидаясь участкового врача? И эти пару дней не скажутся необратимо на его здоровье? А они скажутся

26.08.2021 12:43
гость

Если никто ничего делать не будет, а будут уговаривать больных не вызывать скорые, эта агония никогда не закончится. Уже пора понять, что возможно ближайшие 100 лет 1300 вызовов в сутки это уже норма и решать эту проблему. Иначе эта проблема будет вечно. Это все равно, если при вызове полиции будут говорить, вы пока сами от бандитов отбивайтесь, а завтра к вам участковый подойдет, поможет

26.08.2021 12:55
- гость -

Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу

Кто это решает - вопрос о госпитализации?

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