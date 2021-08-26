Доктор Мясников призвал не вызывать скорую помощь при COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не нужно вызывать скорую помощь при коронавирусе.

По его словам, в пандемию люди стали чаще обращаться за неотложной помощью. При этом в среднем 80% вызовов не имеют под собой основания: врач даёт пациенту таблетку и уезжает, отметил Мясников.

И из-за этого бригада не успевает приехать к людям, которым действительно плохо.

"Больному с COVID-19 скорая помощь не нужна. Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу", – заявил врач в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее доктор Мясников рассказал, как мгновенно попасть на приём в больнице.