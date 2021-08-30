В помощь аграриям: как современная техника помогает быстро собрать урожай

В августе на полях Алтайского края полным ходом идёт уборочная кампания. Но дожди замедлили сбор урожая: в некоторых районах выпало до трёх месячных норм осадков. Аграриям приходится торопиться, чтобы компенсировать простой и вовремя завершить уборку. В такой ситуации важно, чтобы уборочная техника была надёжной, мощной и позволяющей решать сразу несколько задач.

Одна из таких агромашин – самоходная косилка KSU 1 производства "Ростсельмаш". Она может скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, а также скашивать, измельчать и плющить кормовые травы.

KSU 1 надёжна и проста в эксплуатации: при производительности от 5,8 га/час за сезон способна обработать до 5 тысяч га. Двигатель современный турбодизельный объёмом 4,43 литра, мощностью 180 лошадиных сил. Электроника подаёт топливо соразмерно текущей нагрузке, минимизируя расход горючего. KSU 1 в базовой комплектации оснащаются пневматической системой, что снижает трудоёмкость обслуживания.

Косилка особенно востребована в хозяйствах Сибири, которые активно используют раздельный способ уборки зерновых и заготавливают большие объёмы кормовых культур. О своём опыте эксплуатации этой агромашины рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Новосибирской области Николай Кирилюк.

"Наше КФХ приобрело самоходную косилку KSU 1 несколько лет назад. Опыт показал – техника от "Ростсельмаш" из сезона в сезон работает без сбоев. Особо стоит отметить её маневренность и функциональность. Косилка на наших полях – незаменимый помощник: облегчает труд, удешевляет и ускоряет уборочные полевые работы в несколько раз. Спасибо производителям за действительно качественную технику", – сказал Николай Кирилюк.

А в 2021 году с конвейера "Ростсельмаша" сошла самоходная универсальная косилка KSU 2. В новинке собраны все лучшие технические решения предыдущей модели и добавлены новые.

KSU 2 отличают более вариативные настройки и широкий модельный ряд свальных жаток – от 5,5 до 14 м; более высокая скорость работы адаптеров и дорожный просвет – 1200 мм против 990 мм. Кроме того, проём для формирования валка у KSU 2 имеет диапазон от 1725 до 2381 мм, а ротационная косилка-плющилка – длину 5 м. Транспортная скорость косилки составляет 50 км/ч, а рабочая – до 30 км/ч.

Для работы на разных культурах KSU 2 обладает гидравлически расширяемой колеёй. Параметры задаются механизатором из кабины. Также в базовую комплектацию KSU 2 входит разработка "Ростсельмаш" для цифровизации аграрного труда – платформа агроменеджмента "Агротроник".

На полях Сибири часто можно встретить машины этого производителя. Они уверенно справляются с серьёзными нагрузками, оправдывая ожидания владельцев, выбравших надёжную технику производства "Ростсельмаш".