Бийчанка сохранила сбережения, вовремя положив трубку

Под каким только предлогом не связываются мошенники с жителями края в надежде похитить их сбережения. Так, 81-летней бийчанке поступил звонок от якобы сотрудника полиции.
При этом на экране действительно высветился номер телефона дежурной части МУ МВД России "Бийское". Собеседник пояснил, что неизвестные пытаются снять деньги с её банковского счёта. Пенсионерка заподозрила неладное и не стала продолжать разговор с человеком, представившимся сотрудником правоохранительных органов. Женщина сама перезвонила в управление и выяснила, что всё это проделки аферистов.
Мошенники в последнее время активно используют программы по подмене номеров, чем вводят в заблуждение доверчивых граждан.
Комментарии
умный бийчанка!
В таких случаях в человеке должен включаться внутренний Куравлёв и говорить "Положь трубку!"
Алло,это Навальный,зарегистрируйтесь на сайте "Умное голосование" и следуйте моим инструкциям.