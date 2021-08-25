Бийчанка сохранила сбережения, вовремя положив трубку

Под каким только предлогом не связываются мошенники с жителями края в надежде похитить их сбережения. Так, 81-летней бийчанке поступил звонок от якобы сотрудника полиции.

При этом на экране действительно высветился номер телефона дежурной части МУ МВД России "Бийское". Собеседник пояснил, что неизвестные пытаются снять деньги с её банковского счёта. Пенсионерка заподозрила неладное и не стала продолжать разговор с человеком, представившимся сотрудником правоохранительных органов. Женщина сама перезвонила в управление и выяснила, что всё это проделки аферистов.

Мошенники в последнее время активно используют программы по подмене номеров, чем вводят в заблуждение доверчивых граждан.