730 тысяч алтайских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей в сентябре

Все пенсионеры Алтайского края получат в сентябре единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, следует из указа президента России Владимира Путина, который был подписан 24 августа.
По данным регионального отделения ПФР, в крае проживают свыше 730 тысяч пенсионеров. Из этого следует, что только Алтайский край получит более 7,3 млрд рублей. В целом по стране эта сумма составляет около 500 млрд рублей.
Заявлений подавать никаких не нужно – средства поступят автоматически.
Напомним, Путин на встрече с представителями "Единой России" объяснил решение тем, что выплаты должны помочь компенсировать растущую инфляцию.
По его словам, из-за последствий пандемии она оказалась больше, чем ждали, поэтому ежегодной индексации пенсий не хватает, чтобы покрыть расходы россиян.
Комментарии
Это хорошо.
Википедия говорит, что население Алтайского края — 2'300'000.
2'300'000 / 730'000 = 3,1
У нас что, каждый третий — пенсионер?..
25.08.2021 17:40
Виктор
Вполне возможно. Военные пенсионеры и мвд тут же.
25.08.2021 17:44
- гость -
Что, так плющит? )))) А я радуюсь за пенсионеров.
Прошла зима,уходит лето...Спасибо Путину за это.
Так понимаю по 10 тыс на пенсионера - это для тумана. Потом нашлись ещё беднее... Теперь уже военным пенсионерам, всем военнослужащим, всем силовикам, , курсантам МВД и МО - по 15 тыс. Zены подскочат и простые пенсионеры опаять том же "месте"....
А потом нам скажут что выплаты пенсионерам привели к инфляции в России,
а не махинации финансовых магнатов и структур
военпенсы, предпенсионеры, голосуйте в РОИ за отмену понижающего при начислении военной пенсии. Российская Общественная Инициатива. самая пополурная за всё время.всем добра.