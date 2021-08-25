730 тысяч алтайских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей в сентябре

Все пенсионеры Алтайского края получат в сентябре единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, следует из указа президента России Владимира Путина, который был подписан 24 августа.

По данным регионального отделения ПФР, в крае проживают свыше 730 тысяч пенсионеров. Из этого следует, что только Алтайский край получит более 7,3 млрд рублей. В целом по стране эта сумма составляет около 500 млрд рублей.

Заявлений подавать никаких не нужно – средства поступят автоматически.

Напомним, Путин на встрече с представителями "Единой России" объяснил решение тем, что выплаты должны помочь компенсировать растущую инфляцию.

По его словам, из-за последствий пандемии она оказалась больше, чем ждали, поэтому ежегодной индексации пенсий не хватает, чтобы покрыть расходы россиян.