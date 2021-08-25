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730 тысяч алтайских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей в сентябре

, ИА "Амител"
Единовременную выплату утвердил Владимир Путин
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Все пенсионеры Алтайского края получат в сентябре единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, следует из указа президента России Владимира Путина, который был подписан 24 августа.

По данным регионального отделения ПФР, в крае проживают свыше 730 тысяч пенсионеров. Из этого следует, что только Алтайский край получит более 7,3 млрд рублей. В целом по стране эта сумма составляет около 500 млрд рублей.

Заявлений подавать никаких не нужно – средства поступят автоматически.

Напомним, Путин на встрече с представителями "Единой России" объяснил решение тем, что выплаты должны помочь компенсировать растущую инфляцию.

По его словам, из-за последствий пандемии она оказалась больше, чем ждали, поэтому ежегодной индексации пенсий не хватает, чтобы покрыть расходы россиян.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 17:37
- гость -

Это хорошо.

25.08.2021 17:40
Виктор

Википедия говорит, что население Алтайского края — 2'300'000.

2'300'000 / 730'000 = 3,1

У нас что, каждый третий — пенсионер?..

25.08.2021 17:44
- гость -

25.08.2021 17:40
Виктор

Вполне возможно. Военные пенсионеры и мвд тут же.

25.08.2021 17:52
- гость -

25.08.2021 17:44
- гость -

Что, так плющит? )))) А я радуюсь за пенсионеров.

25.08.2021 17:55
- гость -

Прошла зима,уходит лето...Спасибо Путину за это.

25.08.2021 17:57
ПЕТР

Так понимаю по 10 тыс на пенсионера - это для тумана. Потом нашлись ещё беднее... Теперь уже военным пенсионерам, всем военнослужащим, всем силовикам, , курсантам МВД и МО - по 15 тыс. Zены подскочат и простые пенсионеры опаять том же "месте"....

25.08.2021 17:57
- гость -

А потом нам скажут что выплаты пенсионерам привели к инфляции в России,
а не махинации финансовых магнатов и структур

25.08.2021 19:01
Bas Dimas_odnoklassniki

военпенсы, предпенсионеры, голосуйте в РОИ за отмену понижающего при начислении военной пенсии. Российская Общественная Инициатива. самая пополурная за всё время.всем добра.

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