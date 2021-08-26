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Сотрудники комбината "Алтайские закрома" прошли обучение бережливому производству

, ИА "Амител"
Тренинг был организован в рамках национального проекта "Производительность труда"

Эксперты регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) организовали обучение для рабочей группы ООО "Повалихинский комбинат зернопереработки "Алтайские закрома". В течение недели сотрудники проходили базовое обучение инструментам бережливого производства. Тренинг организован в рамках реализации национального проекта "Производительность труда".

На тренинге "Реализация проекта по улучшению" сотрудники комбината ознакомились с фазами проекта, его ключевыми мероприятиями и основной документацией. А выполняя упражнение "Основы бережливого производства", участники в течение трёх "рабочих смен" смогли пройти путь от типичного до более эффективного производства, выявить и устранить производственные потери.

Оптимизируя процесс, рабочая группа смогла поработать с такими инструментами, как картирование, "5 почему", поток единичных изделий, хронометраж, балансировка, 5С, производственный анализ. После практической части тренинга сотрудники убедились, что улучшать производственные процессы возможно без значительных финансовых затрат.

Кроме того, группа прошла тренинг "Производственный анализ". Участники выяснили, что этот инструмент позволяет оперативно выявлять проблемы на любом этапе производства и быстро корректировать рабочий план. Была проанализирована текущая работа, разработан шаблон ПА, а также запланирован порядок его внедрения на участке фасовки крупы.

Благодаря проведённым тренингам участники подготовлены к активной фазе реализации проекта по оптимизации. Уже в ближайшее время они начнут применять полученные знания на пилотном потоке "Оптимизация процесса переработки крупы".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. 

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.


 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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