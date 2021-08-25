Свыше 800 больных COVID-19 умерли за сутки в России

В России вновь зафиксировали высокое число смертей от COVID-19 за сутки – 809 (рекорд – 815). Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 178 423 случая летальных исходов среди инфицированных пациентов.

Также за сутки в стране подтвердили 19 536 случаев коронавируса в 85 регионах. Лидерство удерживает Москва (+1402), второе место занимает Санкт-Петербург (+1385), третье – Подмосковье (+776). Алтайский край с 259 новыми случаями находится на 23-м месте среди субъектов России.

Из больниц выписали ещё 19 654 человек. Всего выздоровели 6 073 157 пациентов.