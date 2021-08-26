Главной темой заседания правительства Алтайского края, прошедшего 25 августа, стала подготовка школ к учебному году. Основной доклад представила врио министра образования региона Светлана Говорухина. Её первое публичное выступление в новом статусе оказалось непростым: презентация категорически не устроила губернатора Виктора Томенко. Как это иногда бывает, Томенко преподал чиновнице урок, как правильно преподносить статистику и наглядно объяснять ключевые цифры.

"Кто-то что-то с чем-то перепутал"

Доклад Говорухиной получился лаконичным: она привела основные цифры, а также подготовила презентацию. Так, по словам врио министра, перед началом учебного года оценку готовности в Алтайском крае должны были пройти 1317 юрлиц, в том числе 670 школ, 352 детских сада, 213 учреждений допобразования, 53 организации среднего профобразования и т.д. В результате все учреждения признали готовыми к работе. Но быстро уйти с трибуны у руководителя краевого Минобра не вышло: губернатор по традиции стал задавать уточняющие вопросы, попросив прокомментировать большинство приведённых в докладе цифр. В первую очередь Томенко заинтересовала статистика по количеству действующих школ в регионе, нагрузке учителей и получаемой ими зарплате.

Губернатор отпускал ироничные реплики по поводу презентации, указывая на её излишнюю перегруженность: цифр в отчёте на этот раз было как никогда много. А уже по окончании "очень гладкого доклада, у которого внешне не было ни одного крючочка, за который можно было бы зацепиться", Виктор Томенко попросил вернуть назад все слайды и подробно остановился почти на каждом из них.

Сначала речь зашла об общем количестве школ в регионе. Губернатор несколько раз переспросил Светлану Говорухину сколько же все-таки у нас школ. Врио министра каждый раз пыталась заново перечислять каждый вид школ, но в итоге остановилась на общей цифре 1094."До конца непонятно. Я всё время натыкаюсь на разные цифры (данные по действующим школам в Алтайском крае, – прим. ред.). Это предмет для критики, частенько необоснованной, потому что люди где-то выхватили что-то и начинают об этом писать и говорить. Помните дискуссию о том, сколько общеобразовательных организаций в период работы действующего правительства закрылось? Ничего не закрылось, а кто-то что-то с чем-то перепутал и пошло: "За время работы губернатора позакрывалось 20 школ". Мы должны так информацию преподнести, чтобы этих вопросов не возникало. Зная то, как они возникают и какое звучание приобретают, нужно заблаговременно на них ответить", – объяснил свои претензии глава региона.

Затем Томенко задал вопрос, сколько школ в итоге откроется в сентябре в Алтайском крае. Врио министра ответила, что 21 учреждение учеников принимать не будет: 11 из них "законсервированы" по причине малого количества обучающихся, ещё в 10 не закончен ремонт. Таким образом, доступны для посещения будут 1073 учебных заведения. Помимо этого, в 37 СОШ продолжаются работы, но в отдельных корпусах, и на образовательный процесс это никак не повлияет. Такое затягивание сроков связано в том числе и с пересчётом смет из-за роста цен на стройматериалы, пояснила Говорухина.

"На встречу прихожу и не знаю, что людям ответить"

Губернатор попросил подробнее остановиться на вопросе по зарплатам учителей. Говорухина сообщила, что доходы у педагогов в этом учебном году ощутимо выросли – более чем на 5 тысяч рублей. Также она напомнила, что с начала учебного года 2021/2022 краевым педработникам будет увеличен оклад на 11,7%, а с 1 октября – на 4,3%. Согласно приведенным ею сведениям, средняя зарплата алтайских учителей в 2020 году составляла 29 485 рублей, а по итогам первого полугодия 2021 года – уже 34 500 рублей.

Такой волшебный рост вызвал особенно много дополнительных вопросов губернатора. И в итоге выяснилось, что зарплата педагогов увеличилась, но всё же не так значительно, как об этом отчитался Минобр. Чиновница признала, что статистика улучшилась в том числе и за счёт "отпускных" денег. "Значит надо оговорку сделать, что нет такого роста на самом деле. Или сравнить первое полугодие 2021 года с первым полугодием 2020 года. Мы же людей в заблуждение вводим! У нас же теперь есть ощущение, что зарплата выросла на 15%, а это ведь не так. Дальше она будет снижаться, получите вал критики, и мы все получим. Поэтому тут надо поаккуратнее с этими цифрами. Надо представить внятную информацию, а то она гуляет, не поймёшь какая. То мы на 17% повышаем оклады педагогическим работникам, то только учителям повышаем, то только в учреждениях краевых, то не в краевых, включая муниципальные. Я, честно говоря, сам запутался. Разберитесь, дайте нормальные данные. Я на встречу прихожу, не знаю, что людям ответить. Так же не должно быть", – возмутился Томенко.

Удивила Томенко и ситуация с кадрами в алтайских школах. По данным краевого Минобра, на начало августа учебные заведения были укомплектованы учителями на 97%. Со слов Говорухиной, к 1 сентября вопрос закроют полностью за счёт переподготовки кадров, перераспределения нагрузки, привлечения молодых специалистов и педагогов из других регионов. Правда, попутно из доклада выяснилось, что при наличии 3% вакантных должностей многие учителя работают с нагрузкой 1,6 ставки. В связи с этим у главы региона возникли сомнения в объективности и этих данных. "Например, в штатном расписании должно быть 35 тысяч человек, а фактически работает, вы говорите, 23 тысячи учителей, поэтому нагрузка 1,6. А мы говорим, что "всего лишь" 3% не хватает. Это как? У нас показатель укомплектованности 97%, а я говорю, что при нагрузке 1,6 он должен быть около 65%. Возьмите этот вопрос и проработайте. Мы с Максимом Александровичем на каком-то этапе об этом разговаривали, но он увернулся необычным способом", – вспомнил прежнего главу Минобра Максима Костенко Виктор Томенко.

Подводя итоги доклада, губернатор дал поручения врио министра уточнить информацию, которая вызвала вопросы. Переделывать доклад, конечно, не придётся, а вот подготовить большое количество дополнительных служебных записок и справок будет необходимо. "Первый блин" выступления в правительстве для Светланы Говорухиной оказался комом, но в целом боевое крещение возможного будущего нового министра состоялось.

"Мы ж систему хотим понять, а не каждому элементу дать оценку. А то мы сидим здесь все с умным взглядом и не понимаем о чём речь", – дал напутствие чиновнице Виктор Томенко.

Напомним, очень часто доклады своих министров губернатор превращает для "публики" в своеобразный мастер-класс по обращению с цифрами. Так, незадолго до своего годового отчёта Томенко провёл урок арифметики для министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева, показав абсурдность некоторых данных. Глава Минстроя сообщил, что на пять тысяч строительных организаций приходится 18 тысяч человек. "Это что же получается, по 3,5 человека на одну организацию?" – удивился Томенко.

"Гримасы статистического учёта надо разъяснять. Когда есть нестыковки в докладе, мы получаем ироничное отношение ко всей озвученной информации. Мало сделать дело, надо рассказать о нём, показать, пощупать даже, если есть возможность, и донести до жителей", – поучал губернатор.