Жителя Алтайского края признали виновным в краже имущества

53-летнего жителя Троицкого района признали виновным в незаконном проникновении в жилище односельчанки и краже её имущества. Инцидент произошёл в феврале 2021 года в одном из сёл Троицкого района.

"Осуждённый, поругавшись со своей сожительницей, ушёл из дома. В связи с тем, что на улице было холодно, он решил зайти в дом, ранее принадлежавший его знакомому. Достоверно зная, что в нём никто не проживает, он плечом выбил входную дверь, после чего проник внутрь, где лёг на кровать и проспал до утра. Проснувшись, мужчина покинул дом, похитив телевизор", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия сельчанин вину признал и раскаялся, а также вернул украденное. С учётом собранных следствием доказательств суд приговорил мужчину к наказанию в виде 300 часов обязательных работ.