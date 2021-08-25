Росреестр прогнозирует снижение интереса к льготной ипотеке в Алтайском крае

Популярность льготной ипотеки в Алтайском крае снижается, эта тенденция будет характерна и в ближайшее время, сообщила замглавы управления Росреестра по региону Елена Бандурова журналистам в среду, 25 августа.

"Что касается льготной ипотеки, то после 1 июля мы наблюдаем снижение регистрации льготной ипотеки на фоне роста ипотеки в целом", – отметила Бандурова.

Причиной, по её словам, стало то, что у застройщиков закончились "самые ходовые" квартиры эконом-класса, которые интересуют дольщиков.

Кроме того, удорожание стройматериалов спровоцировало рост цен на новостройки. "Это тоже не очень интересно теперь потенциальным заёмщикам", – пояснила замглавы управления.