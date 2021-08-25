Россиянам указали на ключевые ошибки при продаже квартир

Собственникам недвижимости указали на ошибки при реализации жилья на вторичном рынке, которые связаны с определением его реальной стоимости. Памятку для россиян по оценке квартир подготовил РБК совместно с риелторами компании Est-a-Tet и "НДВ-Супермаркет Недвижимости".

Одним из ключевых правил успешной продажи жилья, который влияет на скорость сделки и доход от неё, является учёт всех факторов ценообразования, отмечают эксперты. К характеристикам, которые приводят к удорожанию квартиры, относятся: расположение на средних этажах, грузовой лифт в многоэтажном доме, просторная кухня (площадью более восьми квадратных метров), окна, которые выходят на разные стороны жилья, наличие балкона, близость парковки и парков.

Квартира теряет в цене при продаже на вторичном рынке, если находится на первом или последнем этажах, состоит из смежных комнат, расположена в доме рядом с промзоной или шумной магистралью. Риелторы подчёркивают, что и занижение, и завышение цены чревато лишними хлопотами.