Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

Необходимо совершенствовать систему Единого государственного экзамена в России, а также сделать обязательным ЕГЭ по истории. Об этом заявил в среду, 25 августа, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, пишет ТАСС.

"Убеждён, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных предметов ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык", – сказал он.

Мединский добавил, что деятельность межведомственной комиссии по историческому просвещению будет сосредоточена на повышении качества преподавания и популяризации истории, предотвращении манипуляции историческими фактами.