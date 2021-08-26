Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

Необходимо совершенствовать систему Единого государственного экзамена в России, а также сделать обязательным ЕГЭ по истории. Об этом заявил в среду, 25 августа, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, пишет ТАСС.
"Убеждён, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных предметов ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык", – сказал он.
Мединский добавил, что деятельность межведомственной комиссии по историческому просвещению будет сосредоточена на повышении качества преподавания и популяризации истории, предотвращении манипуляции историческими фактами.
Комментарии
Историю Израиля ?
Да да. Некоторые еросята абсолютно уверены, что под российским триколором был разгромлен фашизм.
предотвращении манипуляции историческими фактами.
про тему половцев и печенегов?
и про роль К.Манергема в блокаде Ленинграда .....не забывать.
"Вам рассказывать как в учебнике или как на самом деле было?"
я сначала положительно оценивал деятельность Мединского. но до тех пор, как ознакомился с фильмами по заказу министерства культуры - антисоветские агитки (и их продолжают снимать и дальше), они сняты якобы на основе исторических событий, а на самом деле просто оскверняют память предков. уж лучше смотреть американские фильмы про войну, которые так ругают
Он сам то ее знает?
"не могу понять, почему история менее важный предмет.." - Ну может потому, что в наших реалиях она переписывается каждый 50 лет??
Ну может потому, что в наших реалиях она переписывается каждый 50 лет??
и это то же
я вот с ужасом вспоминаю как в школе учили все направления фронтов мировой, мильон дат, ФИо командающих... жуть
и да ОНО МНЕ НАДО БЫЛО?
Начнём с того, что само Егэ возникло как порождение для аутичного населения америки, которого с каждым годом у них больше. Почему наши власти решили сделать из наших детей нечто подобное, вопрос риторический.
И таки да, фильмы последних лет носят откровенный антисоветский смысл. Смотреть их просто отвратительно, такие фильмы снимают чтобы отвратить народ от самого себя, уничто жить веру людей, их корни и гордость за победу и достижения.
Позорники, уважайте ваших предков, дедов что положили жизни свои и из пепла возродили страну.
26.08.2021 09:14
- гость -
??? само Егэ - это ЧТО?????
ЕГЭ, к вашему сведению, это Единый Государственный Экзамен. Слово "экзамен" мужского рода, а никак не "оно" и "само"!!! Учите русский язык!!!
26.08.2021 09:59
- гость -
это для вас экзамен, а для меня порождение неграмотности.
26.08.2021 09:14
- гость -
Позорники, уважайте ваших предков, дедов что положили жизни свои и из пепла возродили страну.
Позорники, уважайте ваших предков, прадедов что положили жизни свои и из пепла построили Великую Российскую Империю и сражались за нее с красными демонами.
Позорники, уважайте ваших предков, пра*дедов что положили жизни свои и построили Московское княжество и сражались за нее с крылатыми гусарами
Позорники, уважайте ваших предков, пра*дедов что положили жизни свои и построили Киевскую Русь и сражались с половцами и печенегами. (Отдельно на ЕГЭ поставить галочку, что Киевская Русь абсолютно точно российское изобретение)
Позорники, уважайте ваших предков, пра*дедов что положили жизни свои и построили племенной строй и сражались с неандертальцами
Позорники, уважайте ваших предков, пра*дедов что положили жизни свои на борьбе с динозаврами
Позорники, уважайте ваших предков, пра*дедов что положили жизни свои на борьбе с другими одноклеточными
Для этого надо сначала действительную историю хотя бы СССР создать, что ещё на нашей памяти.А то я за свои годы несколько раз разные истории изучал, вернее, трактовки событий.Хотя и понятно, что история - это классовая наука,как и литература.Но ещё получилось, что история и подклассовая наука: то есть свои же коммунисты во главе с Хрущевым били коммунистическую историю СССР.До 1956 года о Сталине мы говорили одно, после 1956 года -другое, противоположное,после 1961 года -22 съезд, Сталин вообще не человек, младенцев ел; с 1985 года - в СССР вообще все плохо было; с 1991 года -СССР не стало, это было не государство, а полное умопомрачение,как только мы в нем жили, университеты заканчивали , спутники запускали, своя авиация была, электроника, АЭС и ГЭС строили.Сейчас - оценка СССР тоже своеобразная,единственное событие отмечаем - Победу в Великой Отечественной войне. Слава Богу, хоть это пока ещё сохранилось,но и чиновники с ЕГЭ начинают путать даже флаги, под которыми шли в бой советские солдаты.
Так , какую историю будут изучать и сдавать?.Ведь и с декабристами не все ясно, и восстания Стеньки, Пугачева и других - это терроризм с т.зр. либеральных историков.Так что мы изучать должны и что сдавать на ЕГЭ.Да ещё платить доп.деньги репетиторам. По-моему, не стоит пока ЕГЭ по истории вводить.Пусть сначала историки разных направлений разберутся.
пра*дедов что положили жизни свои на борьбе с динозаврами
так вот кто истребил динозавров, а нам все плетут метеорит