98 детей-пассажиров пострадали в ДТП в Алтайском крае с начала года

С января по июль 2021 года в Алтайском крае произошло 82 ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД. В результате травмы получили 98 детей, пятеро погибли.

В связи с этим в Госавтоинспекции призвали водителей быть особенно внимательными при перевозке несовершеннолетних.

"Госавтоинспекция напоминает о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля и недопустимости нарушения ПДД, – обратился представитель ГИБДД к водителям. – Многочисленные исследования и краш-тесты подтверждают, что в случае дорожно-транспортного происшествия риск тяжёлых травм у ребёнка, находящегося в автокресле, снижается в 2,5-3 раза".

Напомним, в ночь на 18 августа кроссовер под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району столкнулся с прицепом припаркованного грузовика.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончались 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга. Двое детей, 9-ти и 16-ти лет, а также 43-летний водитель с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.