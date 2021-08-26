Видеоблогера наказали за ловлю рыбы в алтайском заповеднике

Против 37-летнего видеоблогера возбудили уголовное и административные дела за незаконную деятельность на территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника и нарушение противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что в сентябре 2020 года мужчина проник в заповедник в долине реки Кыга, развёл там костёр и выловил восемь особей хариуса. Ущерб животному миру оценили в 7,4 тысячи рублей.

Доказательством административных правонарушений послужила запись, опубликованная самим нарушителем в своём аккаунте на видеохостинге YouTube. В результате блогеру назначен штраф в размере 8 тысяч рублей.

Кроме того, на основании материалов, направленных в орган дознания природоохранной прокуратурой, против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых территориях".

Санкции статьи предусматривают до 500 тысяч рублей штрафа и до двух лет лишения свободы.