Четверг, 26 Август, 19:04

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,99
€ 87,06
22°


6312185 +23508
Обь
107см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

"Президент нас услышал". Эсеры рассказали о подготовке законопроекта о базовом доходе

, ИА "Амител"
Переходить к ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей справороссы предлагают поэтапно
Фото: livemaster.ru

Фото: livemaster.ru

25 августа прошла всероссийская пресс-конференция партии "Справедливая Россия – За правду", посвящённая законодательной инициативе по введению справедливого базового дохода. Эсеры предлагают ежемесячно выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей вне зависимости от его материального положения и уровня доходов.

Данная мера является одним из законопроектов СР-ЗП, направленных на борьбу с бедностью. Предполагается, что первоначально справедливый базовый доход будет введён для семей с детьми, затем – для пенсионеров, а после – для всех остальных россиян.

Депутат Госдумы Александр Терентьев рассказал, что партия уже просчитала все расходы, необходимые для выплат. По предварительной оценке, это более 17 трлн рублей в год. Если законопроект справороссов пройдёт, выплаты могут начать производить уже с 2022 года, сообщил Терентьев.

"Наше предложение хорошо обдумано, поэтому я уверен, что к нему прислушаются", – рассказал Терентьев. Он отметил, что введение гарантированного базового дохода станет ещё и стимулом для сокращения социального неравенства. Кроме того, дополнительные средства, на которые смогут рассчитывать семьи, позволят стимулировать потребительский рынок.

По словам главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина, в настоящее время проблема бедности в России – одна из самых острых. "Наша страна богата нефтегазовыми ресурсами, они, согласно Конституции, принадлежат народу. Поэтому все доходы, получаемые от продажи ресурсов за границу, должны поступать в том числе и простым россиянам", – полагает Боронин.

Переходить к ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей эсеры предлагают поэтапно. Это не только поддержит россиян с низким уровнем доходов, но и позволит разогнать экономику страны, обеспечит её рост, говорит Олег Боронин.

"Мы приветствуем, что руководство страны придерживается тех же взглядов, что и наша партия. Накануне было объявлено о новых выплатах по инициативе президента России – для военных, правоохранителей и пенсионеров. По сути, это реакция на наше предложение", – резюмировал собеседник.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

26.08.2021 12:27
- гость -

что они перед выборами курят?

26.08.2021 12:32
ПЕТР

Да уж точно "курят" не по детски...
Знал , что СР - это микро ЕР, но не думал, что так быстро здавать начнут.

26.08.2021 12:32
человек

Странная конструкция, тем более когда говорят, что все продуманно. Годовые расходы федерального бюджета 21 трил-он рублей, предлагается 17 трлн. рублей отдавать на ежемесячные выплаты. То есть закрыть школы и больницы, разоружить армию, закрыть все учреждения культуры и социальные учреждения, врачей, учителей, военных, социальных работников, дорожников оставить вообще без зарплаты, но всем, включая олигархов раздавать по 10 тысяч рублей. Сильно продуманное решение.

26.08.2021 12:35
гость

ничего не странная. одной кубышки которую мы копим непонятно зачем можно как минимум львиную долю закрыть

26.08.2021 12:37
Cправедливый

Поэтому все доходы, получаемые от продажи ресурсов за границу, должны поступать в том числе и ПРОСТЫМ РОССИЯНАМ, – полагает Боронин.
--
То есть сейчас доходы поступают НЕ ПРОСТЫМ РОССИЯНАМ!

26.08.2021 12:40
- гость -



Базовый доход. Эсеры предложили выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей
Законопроект внесут в Госдуму летом 2021 года
"Наше предложение хорошо обдумано, поэтому я уверен, что к нему прислушаются", – рассказал Терентьев.

сумневаюсь я в адекватности этого персонажа.

26.08.2021 12:40
- гость -

Один публично и бессовестно подкупает избирателей, раздавая так критикуемые им же самим в прошлом году "вертолетные" деньги, а другие тут же примазываются к этому празднику "щедрости". Тьфу

26.08.2021 12:45
гость

Переходить к ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей справороссы предлагают поэтапно

Приятная новость. Надо чтобы у СР в Думе было большинство.

26.08.2021 12:46
гость

Если ЕР будут против этого, они на выборах влетят даже с подтасовками

26.08.2021 12:56
гость

Буду рад если мне будут платить еще 10 тысяч ежемесячно. Зачем мне голосовать за ЕР, которая не хочет мне их платить?

26.08.2021 12:57
гость

Даже если у СР не будет в Думе большинства, но они наберут достаточно много, будет понятно, что многие хотят базовый доход

26.08.2021 12:58
гость

А что КПРФ скажет по поводу базового дохода, они против?

26.08.2021 12:59
гость

Наша страна богата нефтегазовыми ресурсами, они, согласно Конституции, принадлежат народу. Поэтому все доходы, получаемые от продажи ресурсов за границу, должны поступать в том числе и простым россиянам

С этим трудно спорить

26.08.2021 13:05
гость

народ,читай здесь!
нам надо ПРОИЗВОДСТВО поднимать,а не о подачках мечтать...
в странах ,где людям платят большие соц выплаты, случаются частые природные катаклизмы-так убирают с лица земли бездельников...

26.08.2021 13:10
гость

нам надо поднимать ПРОИЗВОДСТВО и от НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА надо выплачивать базовый доход, потому что НЕФТЕГАЗОВЫЕ ресурсы нашей страны принадлежат всем, а не только владельцам НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

26.08.2021 13:14
М

В интернете есть интересные статьи типа "10 удивительных брачных ритуалов птиц" . Понятно что у партий сегодня брачный период, надо привлечь и "оплодотворить" (т.е получить голос в свою пользу) как можно больше электориата. Но одно дело топить за раздачу халявы, другое безстыдно нагло врать людям.
Конституция РФ ст. 9 п.2 заявляет о частной и ИНОЙ собственности на природные ресурсы – это единственный случай в мире, когда согласно Конституции, РЕСУРСЫ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ народу. Как политик не может знать об этом? А если знает почему врёт?
Отсюда вывод СР (как и все остальные партии) не ставит задачу КАРДИНАЛЬНЫХ реформ системы госуправления в пользу народа, так как это выходит за рамки их компетенции и знаний о системе управления государством.

26.08.2021 13:21
гость

Природные ресурсы должны принадлежать народу и если это не так, надо голосовать за тех, кто хочет, чтобы это было так. А не за тех, кто этого не хочет. Не за тех, кто наложил лапу на природные ресурсы страны и имеет с них бешеные доходы

26.08.2021 13:25
гость

Статья 9 Конституции РФ
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Где тут написано, что природные ресурсы не принадлежат народу? Только очень большой хитропп может сделать такой вывод. Там слово МОГУТ находится в частной собственности. Но могут и в государственной. И в нашем государстве большая часть ресурсов пока еще не отдана в частные лапы

26.08.2021 13:25
Чучмек

Квинтэссенция оголтелого популизма

26.08.2021 13:29
гость

Зато справедливо

26.08.2021 13:31
гость

А ЕР обнаглели настолько, что даже ничего уже не обещают. Уверены, что и так победят

26.08.2021 14:00
Митенька ржевский

Ага, давайте, раздайте по червонцу всем, поддержите китайскую смартфонную промышленность, как это случилось, когда начали самые первые "путинские" семьям с детьми выдавать...

26.08.2021 14:11
- гость -

Вообще-то, введение Безусловного Базового Дохода - это вопрос ближайшего будущего всех экономически развитых стран.
Простой отказ от излишнего и абсолютно абсурдного бюрократизма в эпоху цифровизации моментально приведёт к тому, что десятки миллионов "офисного планктона" навсегда потеряют работу.
Более того, "пандемия" предоставила возможность массово протестировать ББД под видом ковидных выплат населению стран "золотого миллиарда" при так называемых локдаунах, когда население массово перевели на "удалёнку" и платили им ежемесячно за сидение дома тысячи евро.
У нас же структура экономики такова, что, как пишут в "Новых известиях": "Один с сошкой, семеро с кнутом и ложкой: 17,5 млн граждан страны содержат 128,5 млн"
Если этих128,5 млн высокооплачиваемых захребетников, тупо сидящих на бюджете, перевести на ББД, то бюджет только выиграет!

26.08.2021 14:48
Людмила

Ну до чего все умные, а огромной Россией руководит(т.е. грабит )кучка бездельников да еще за это получают бешеные бабки, вот от них отминусовать и раздать пенсионерам

26.08.2021 14:52
Виктор

Кажется, что современная техника и софт уже могли бы заменить, например, всех бухгалтеров. Но бухгалтеров увольняют последними.

И охранник, если установить современное оборудование, мало где останется необходимым.

А кассир в магазине, похоже, вообще вечная для России должность

26.08.2021 14:56
гость

вот от владельцев нефтегазовых ресурсов отминусовать и раздать всем

26.08.2021 14:57
гость

Надо ежемесячно всем раздавать по червонцу, поддерживать отечественную мясо-молочную промышленность

26.08.2021 15:13
гость

26.08.2021 14:11
- гость -

Вот с первыми двумя абзацами согласен, но потом у вас пошел сбой. В 128,5 млн подавляющее большинство не только не высокооплачиваемы, но скорее нищи. Среди них пенсионеры, студенты, дети, инвалиды. Им все равно надо платить пенсии, стипендии, детские выплаты, пособия по инвалидности. И базовый пойдет плюсом. Среди них же учителя, врачи, полиция, пожарные, военные, то есть те, которые ничего не производят, а значит никого не содержат. Но без них государство существовать не будет

26.08.2021 15:45
М

26.08.2021 13:25
гость
Действительно не надо много ума чтобы понять, если есть возможность недрам уйти в частные и ИНЫЕ руки, а значит в ИНОСТРАННЫЕ, то они УЙДУТ и народ никто не спросит. Если будет слабая власть и слабый президент. В 00х нам повезло с сильным президентом К 2004-му Путин вернул 262 крупных месторождения из 264 под юрисдикцию России.
А что если придут к власти балаболы? Те же коммунисты голосовали за СРП в 90х. На словах то все за народ.
Еще раз повторяю: только в России есть закрепленная в Конституции возможность передачи недр (то что ниже 50м от поверхности) в частные и иностранные руки.

26.08.2021 15:50
за справедливость

ну вот если по честному разобраться что такое 10000 именно для поддержки штанов никакого удара для страны наоборот плюс купят люди продукты, одежду, заплатят налоги коммуналку долги свои. президент же неоднократно показывал как надо сделать - своевременное предложение. я за! кому не надо откажитесь

26.08.2021 16:59
гость

купят люди продукты, одежду, заплатят налоги коммуналку долги свои

И будут покупать ежемесячно. Для экономики полезно. И не такая уж нагрузка на государство, просто нефтегазовики поменьше миллиардов за бугор вывезут

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:57
Убитую в Тюмени школьницу изнасиловали перед смертью 0
18:32
Баскетболисты "Барнаула" выиграли у "Новосибирска" 0
18:10
В Барнауле на три дня перекроют Социалистический проспект 0
17:55
Мясников: в России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу 0
17:40
Барнаулец подарил мошенникам почти миллион в надежде спасти деньги 1
17:20
Обновлённую Доску почёта открыли в Индустриальном районе Барнаула 0
17:05
В Бийске автолюбительница сбила двух девочек на пешеходном переходе 1
16:45
Советская актриса Екатерина Васильева стала монашкой 9
16:28
В России установили антирекорд по смертности от коронавируса 10
16:13
На Алтае будут судить трёх подростков за угон автомобиля у односельчанина 0
16:01
Владимир Путин предложил свои идеи в народную программу "Единой России" 0
15:46
Алтайский пловец завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио 5
15:31
Первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле 17
15:16
Кандидаты КПРФ выиграли дело о снятии с выборов в Каменский совет депутатов 3
14:55
Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством 25
14:35
Мощная пыльная буря накрыла трассу Барнаул – Бийск 10
14:20
Продвинутый звук, яркий экран: Xiaomi выпустила новый телевизор диагональю 75 дюймов 5
14:09
Автомобилистка на Ford Focus сбила 12-летнюю девочку в Горно-Алтайске 6
13:56
Военные трижды за два дня перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 15
13:38
В Барнауле устанавливают детские игровые комплексы во дворах 22
13:23
Путин поздравил алтайского спортсмена с золотом на Паралимпиаде 7
13:08
Налоговая намерена обанкротить барнаульский Дворец спорта из-за долга почти в 1 млн рублей 4
12:51
Умер легендарный алтайский оператор Юрий Мартынов. Он болел коронавирусом 3
12:43
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания 8
12:31
Скованные одной целью. Как ХК "Динамо-Алтай" стремится в элитную лигу и не жалеет денег 4
12:20
"Президент нас услышал". Эсеры рассказали о подготовке законопроекта о базовом доходе 31
12:06
Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 69 тысяч человек 18
11:51
Интерес к льготной ипотеке продолжает снижаться в Алтайском крае – Росреестр 0
11:36
Все алтайские образовательные организации готовы к учебному году 14
11:19
В Барнауле продлили отключение горячей воды 0
11:06
Перед волной. Алтайский край запасается кислородом и койками, но теряет врачей 20
10:55
Киркоров, Лобода, Собчак и Ургант. Блогер Блиновская с размахом отметила юбилей на Алтае 37
10:41
Ещё 37 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 5
10:30
В Алтайском крае резко выросло число пожаров 2
10:18
В Барнауле приступили к ремонту ещё одного участка дороги на Змеиногорском тракте 12
10:03
Сотрудники комбината "Алтайские закрома" прошли обучение бережливому производству 0
09:46
Видеоблогера наказали за ловлю рыбы в алтайском заповеднике 5
09:31
Более 4,5 млн рублей направили на ремонт тротуаров у школ Рубцовска 0
09:15
Алтайский край вошёл в топ-20 лучших регионов по нацпроектам 4
09:01
Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью 3
08:44
98 детей-пассажиров пострадали в ДТП в Алтайском крае с начала года 2
08:31
Кто-то что-то с чем-то. Томенко устроил "допрос с пристрастием" главе краевого Минобра 50
08:18
Климатолог рассказал, какой будет осень в Сибири 0
08:01
Анимация и киберспорт. Каким уникальным профессиям учат в университете "Синергия" 0
07:50
Денисовы пещеры и горнолыжный спорт. 50 млрд готовы вложить инвесторы в туркластер Алтая 3
07:35
Диалога нет: главы федераций раскритиковали Перфильева за "средневековье в спорте" 44
07:19
Доктор Мясников призвал не вызывать скорую помощь при COVID-19 25
07:01
Разговоры вокруг флоры: в Барнауле пройдёт конференция цветочного бизнеса Infloresence 0
06:48
Здание XIX века и дом с рухнувшей стеной. Какое аварийное жильё идёт под снос в Барнауле 10
06:38
Маколей Калкин отмечает день рождения. Как изменился герой фильма "Один дома" 11
06:18
Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным 16
06:03
До +30 градусов и ни капли дождя. О погоде в Алтайском крае 26 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.