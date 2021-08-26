25 августа прошла всероссийская пресс-конференция партии "Справедливая Россия – За правду", посвящённая законодательной инициативе по введению справедливого базового дохода. Эсеры предлагают ежемесячно выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей вне зависимости от его материального положения и уровня доходов.

Данная мера является одним из законопроектов СР-ЗП, направленных на борьбу с бедностью. Предполагается, что первоначально справедливый базовый доход будет введён для семей с детьми, затем – для пенсионеров, а после – для всех остальных россиян.

Депутат Госдумы Александр Терентьев рассказал, что партия уже просчитала все расходы, необходимые для выплат. По предварительной оценке, это более 17 трлн рублей в год. Если законопроект справороссов пройдёт, выплаты могут начать производить уже с 2022 года, сообщил Терентьев.

"Наше предложение хорошо обдумано, поэтому я уверен, что к нему прислушаются", – рассказал Терентьев. Он отметил, что введение гарантированного базового дохода станет ещё и стимулом для сокращения социального неравенства. Кроме того, дополнительные средства, на которые смогут рассчитывать семьи, позволят стимулировать потребительский рынок.

По словам главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина, в настоящее время проблема бедности в России – одна из самых острых. "Наша страна богата нефтегазовыми ресурсами, они, согласно Конституции, принадлежат народу. Поэтому все доходы, получаемые от продажи ресурсов за границу, должны поступать в том числе и простым россиянам", – полагает Боронин.

Переходить к ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей эсеры предлагают поэтапно. Это не только поддержит россиян с низким уровнем доходов, но и позволит разогнать экономику страны, обеспечит её рост, говорит Олег Боронин.

"Мы приветствуем, что руководство страны придерживается тех же взглядов, что и наша партия. Накануне было объявлено о новых выплатах по инициативе президента России – для военных, правоохранителей и пенсионеров. По сути, это реакция на наше предложение", – резюмировал собеседник.