25 августа прошла всероссийская пресс-конференция партии "Справедливая Россия – За правду", посвящённая законодательной инициативе по введению справедливого базового дохода. Эсеры предлагают ежемесячно выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей вне зависимости от его материального положения и уровня доходов.
Данная мера является одним из законопроектов СР-ЗП, направленных на борьбу с бедностью. Предполагается, что первоначально справедливый базовый доход будет введён для семей с детьми, затем – для пенсионеров, а после – для всех остальных россиян.
Депутат Госдумы Александр Терентьев рассказал, что партия уже просчитала все расходы, необходимые для выплат. По предварительной оценке, это более 17 трлн рублей в год. Если законопроект справороссов пройдёт, выплаты могут начать производить уже с 2022 года, сообщил Терентьев.
"Наше предложение хорошо обдумано, поэтому я уверен, что к нему прислушаются", – рассказал Терентьев. Он отметил, что введение гарантированного базового дохода станет ещё и стимулом для сокращения социального неравенства. Кроме того, дополнительные средства, на которые смогут рассчитывать семьи, позволят стимулировать потребительский рынок.
По словам главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина, в настоящее время проблема бедности в России – одна из самых острых. "Наша страна богата нефтегазовыми ресурсами, они, согласно Конституции, принадлежат народу. Поэтому все доходы, получаемые от продажи ресурсов за границу, должны поступать в том числе и простым россиянам", – полагает Боронин.
Переходить к ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей эсеры предлагают поэтапно. Это не только поддержит россиян с низким уровнем доходов, но и позволит разогнать экономику страны, обеспечит её рост, говорит Олег Боронин.
"Мы приветствуем, что руководство страны придерживается тех же взглядов, что и наша партия. Накануне было объявлено о новых выплатах по инициативе президента России – для военных, правоохранителей и пенсионеров. По сути, это реакция на наше предложение", – резюмировал собеседник.
Комментарии
что они перед выборами курят?
Да уж точно "курят" не по детски...
Знал , что СР - это микро ЕР, но не думал, что так быстро здавать начнут.
Странная конструкция, тем более когда говорят, что все продуманно. Годовые расходы федерального бюджета 21 трил-он рублей, предлагается 17 трлн. рублей отдавать на ежемесячные выплаты. То есть закрыть школы и больницы, разоружить армию, закрыть все учреждения культуры и социальные учреждения, врачей, учителей, военных, социальных работников, дорожников оставить вообще без зарплаты, но всем, включая олигархов раздавать по 10 тысяч рублей. Сильно продуманное решение.
ничего не странная. одной кубышки которую мы копим непонятно зачем можно как минимум львиную долю закрыть
Поэтому все доходы, получаемые от продажи ресурсов за границу, должны поступать в том числе и ПРОСТЫМ РОССИЯНАМ, – полагает Боронин.
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То есть сейчас доходы поступают НЕ ПРОСТЫМ РОССИЯНАМ!
Базовый доход. Эсеры предложили выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей
Законопроект внесут в Госдуму летом 2021 года
"Наше предложение хорошо обдумано, поэтому я уверен, что к нему прислушаются", – рассказал Терентьев.
сумневаюсь я в адекватности этого персонажа.
Один публично и бессовестно подкупает избирателей, раздавая так критикуемые им же самим в прошлом году "вертолетные" деньги, а другие тут же примазываются к этому празднику "щедрости". Тьфу
Переходить к ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей справороссы предлагают поэтапно
Приятная новость. Надо чтобы у СР в Думе было большинство.
Если ЕР будут против этого, они на выборах влетят даже с подтасовками
Буду рад если мне будут платить еще 10 тысяч ежемесячно. Зачем мне голосовать за ЕР, которая не хочет мне их платить?
Даже если у СР не будет в Думе большинства, но они наберут достаточно много, будет понятно, что многие хотят базовый доход
А что КПРФ скажет по поводу базового дохода, они против?
Наша страна богата нефтегазовыми ресурсами, они, согласно Конституции, принадлежат народу. Поэтому все доходы, получаемые от продажи ресурсов за границу, должны поступать в том числе и простым россиянам
С этим трудно спорить
народ,читай здесь!
нам надо ПРОИЗВОДСТВО поднимать,а не о подачках мечтать...
в странах ,где людям платят большие соц выплаты, случаются частые природные катаклизмы-так убирают с лица земли бездельников...
нам надо поднимать ПРОИЗВОДСТВО и от НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА надо выплачивать базовый доход, потому что НЕФТЕГАЗОВЫЕ ресурсы нашей страны принадлежат всем, а не только владельцам НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В интернете есть интересные статьи типа "10 удивительных брачных ритуалов птиц" . Понятно что у партий сегодня брачный период, надо привлечь и "оплодотворить" (т.е получить голос в свою пользу) как можно больше электориата. Но одно дело топить за раздачу халявы, другое безстыдно нагло врать людям.
Конституция РФ ст. 9 п.2 заявляет о частной и ИНОЙ собственности на природные ресурсы – это единственный случай в мире, когда согласно Конституции, РЕСУРСЫ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ народу. Как политик не может знать об этом? А если знает почему врёт?
Отсюда вывод СР (как и все остальные партии) не ставит задачу КАРДИНАЛЬНЫХ реформ системы госуправления в пользу народа, так как это выходит за рамки их компетенции и знаний о системе управления государством.
Природные ресурсы должны принадлежать народу и если это не так, надо голосовать за тех, кто хочет, чтобы это было так. А не за тех, кто этого не хочет. Не за тех, кто наложил лапу на природные ресурсы страны и имеет с них бешеные доходы
Статья 9 Конституции РФ
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Где тут написано, что природные ресурсы не принадлежат народу? Только очень большой хитропп может сделать такой вывод. Там слово МОГУТ находится в частной собственности. Но могут и в государственной. И в нашем государстве большая часть ресурсов пока еще не отдана в частные лапы
Квинтэссенция оголтелого популизма
Зато справедливо
А ЕР обнаглели настолько, что даже ничего уже не обещают. Уверены, что и так победят
Ага, давайте, раздайте по червонцу всем, поддержите китайскую смартфонную промышленность, как это случилось, когда начали самые первые "путинские" семьям с детьми выдавать...
Вообще-то, введение Безусловного Базового Дохода - это вопрос ближайшего будущего всех экономически развитых стран.
Простой отказ от излишнего и абсолютно абсурдного бюрократизма в эпоху цифровизации моментально приведёт к тому, что десятки миллионов "офисного планктона" навсегда потеряют работу.
Более того, "пандемия" предоставила возможность массово протестировать ББД под видом ковидных выплат населению стран "золотого миллиарда" при так называемых локдаунах, когда население массово перевели на "удалёнку" и платили им ежемесячно за сидение дома тысячи евро.
У нас же структура экономики такова, что, как пишут в "Новых известиях": "Один с сошкой, семеро с кнутом и ложкой: 17,5 млн граждан страны содержат 128,5 млн"
Если этих128,5 млн высокооплачиваемых захребетников, тупо сидящих на бюджете, перевести на ББД, то бюджет только выиграет!
Ну до чего все умные, а огромной Россией руководит(т.е. грабит )кучка бездельников да еще за это получают бешеные бабки, вот от них отминусовать и раздать пенсионерам
Кажется, что современная техника и софт уже могли бы заменить, например, всех бухгалтеров. Но бухгалтеров увольняют последними.
И охранник, если установить современное оборудование, мало где останется необходимым.
А кассир в магазине, похоже, вообще вечная для России должность
вот от владельцев нефтегазовых ресурсов отминусовать и раздать всем
Надо ежемесячно всем раздавать по червонцу, поддерживать отечественную мясо-молочную промышленность
26.08.2021 14:11
- гость -
Вот с первыми двумя абзацами согласен, но потом у вас пошел сбой. В 128,5 млн подавляющее большинство не только не высокооплачиваемы, но скорее нищи. Среди них пенсионеры, студенты, дети, инвалиды. Им все равно надо платить пенсии, стипендии, детские выплаты, пособия по инвалидности. И базовый пойдет плюсом. Среди них же учителя, врачи, полиция, пожарные, военные, то есть те, которые ничего не производят, а значит никого не содержат. Но без них государство существовать не будет
26.08.2021 13:25
гость
Действительно не надо много ума чтобы понять, если есть возможность недрам уйти в частные и ИНЫЕ руки, а значит в ИНОСТРАННЫЕ, то они УЙДУТ и народ никто не спросит. Если будет слабая власть и слабый президент. В 00х нам повезло с сильным президентом К 2004-му Путин вернул 262 крупных месторождения из 264 под юрисдикцию России.
А что если придут к власти балаболы? Те же коммунисты голосовали за СРП в 90х. На словах то все за народ.
Еще раз повторяю: только в России есть закрепленная в Конституции возможность передачи недр (то что ниже 50м от поверхности) в частные и иностранные руки.
ну вот если по честному разобраться что такое 10000 именно для поддержки штанов никакого удара для страны наоборот плюс купят люди продукты, одежду, заплатят налоги коммуналку долги свои. президент же неоднократно показывал как надо сделать - своевременное предложение. я за! кому не надо откажитесь
купят люди продукты, одежду, заплатят налоги коммуналку долги свои
И будут покупать ежемесячно. Для экономики полезно. И не такая уж нагрузка на государство, просто нефтегазовики поменьше миллиардов за бугор вывезут