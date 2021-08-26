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Скованные одной целью. Как ХК "Динамо-Алтай" стремится в элитную лигу и не жалеет денег

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На трибунах – живой енот, топовый тренер, игроки и бюджет около 60 миллионов в год
Фото: ХК 'Динамо-Алтай'

Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" по итогам прошлого сезона неожиданно вылетел в полуфинале первенства ВХЛ-Б, уступив "Красноярским рысям". Наши соперники перед играми усилились спортсменами более элитного клуба "Сокол". Несмотря на просьбу болельщиков дать возможность динамовцам выступать в ВХЛ-А, Министерство спорта не выделило денег на повышение в классе. В этом году "Динамо-Алтай" постарается выиграть Кубок Федерации и выйти в ВХЛ-А. Для этого в клубе не желают денег на игроков и тренерский штаб.

С кем будет играть "Динамо-Алтай"?

В сезоне 2021-2022 годов в ВХЛ-Б выступят только пять команд. Если "Динамо-Алтай" выйдет в финал, то проведёт 42 матча (в месяц около четырёх игр). Президент клуба Руслан Чайкин не скрывает, что уровень чемпионата не самый высокий и болельщикам может быть не интересно смотреть игры с "Красноярскими Рысями" или "Кристаллом". Однако иного пути попасть в элитный ВХЛ-А нет и для этого необходимо выигрывать чемпионат. При втором месте Минспорт края готов выделить деньги на участие в турнире. Но команда должна завоевать любовь болельщиков красивой игрой.

Какой бюджет будет у клуба?

В год "Динамо-Алтай" тратит около 60 миллионов рублей. Значительная часть из них  – средства частных бизнесменов. У клуба около десяти крупных спонсоров, которые готовы тратить деньги ради победы "Динамо-Алтай" в чемпионате. Бюджет хоккейного клуба на предстоящий сезон сопоставим с БК "Барнаул".

Кто тренирует команду?

Опытный наставник Владислав Хромых. За годы тренерской карьеры Владислав Хромых становился обладателем Кубка регулярного чемпионата ВХЛ и бронзовым призёром чемпионата ВХЛ, обладателем золотой медали XXVIII Всемирной зимней Универсиады (Алматы), обладателем золотой медали XXIX Всемирной зимней Универсиады (Красноярск). Возглавлял команды в Нижнем Тагиле, Атырау, Твери, Тюмени, Кургане, Красноярске. Помощниками нового наставника назначены Александр Усачёв и Евгений Бакланов.

За селекцию в клубе отвечает Иван Вишневский, который играл даже на уровне НХЛ.

У "Динамо-Алтай" сильный состав?

По словам представителей клуба, необходимо усилить несколько позиций. Но нынешний набор игроков позволяет команде бороться за победу в чемпионате. На состав руководство коллектива не жалеет денег. Некоторые хоккеисты имеют опыт игры на уровне КХЛ.

Когда пройдут первые игры чемпионата?

Своё выступление на первенстве ВХЛ барнаульцы начнут на выезде матчами против "Красноярских Рысей". Игры стартуют 17 сентября. Первую домашнюю серию игр с "Челнами" барнаульская команда начнёт, предварительно, 2 октября.

Но поболеть за команду можно будет уже 28 августа в 18:30 и 29 августа в 13:00. В гости в Барнаул приедут "Кузнецкие Медведи" из Новокузнецка. 

Сколько будут стоить билеты?

В зависимости от размещения на трибунах они будут стоить от 150 до 350 рублей. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, "Титов Арена" будет заполнена только на 50%.

Какие сюрпризы ожидают болельщиков?

Перед новым сезоном руководство клуба вывело из оборота № 22. Теперь он принадлежит болельщикам. Также на домашних играх маскоту клуба Краге будет помогать настоящий енот из барнаульского зоопарка. В планах руководства "Динамо-Алтай" в ближайшее время открыть фирменный магазин спортивной одежды, который разместят в холле ледовой арены.

А что за ВХЛ-А, куда стремится "Динамо-Алтай"?

Самая представительная хоккейная лига в стране, где выступает 26 команд. Она считается вторым по силе турниром после Континентальной хоккейной лиги. В "регулярке" ВХЛ-А, куда мечтает попасть "Динамо-Алтай", играют команды из Китая, Узбекистана и Казахстана. Среди российских команд в чемпионате играет новокузнецкий "Металлург". Их бюджеты составляют сотни миллионов рублей.

В случае попадания в ВХЛ-А, динамовцы проведут минимум 50 ярких и интересных матчей регулярного чемпионата с сильными соперниками. Отметим, что именно в этом турнире много лет выступала команда "Мотор", переставшая существовать в 2006 году.

Для участия в турнире барнаульцам понадобится солидный бюджет: в районе 100-150 миллионов рублей. По словам министра спорта края Алексея Перфильева, эти деньги уже могут быть заложены в бюджет региона. Задача только одна – выиграть чемпионат в этом сезоне.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.08.2021 12:37
- гость -

У барнаульских хоккеистов гораздо лучшие перспективы, чем у футболистов.

26.08.2021 13:11
Гость

26.08.2021 12:37
- гость -
У барнаульских перспективы нет у тех и других- в случае повышения в классе,они останутся без работы. На их место придут помастеровитее,по другому никак.

26.08.2021 14:15
- гость -

26.08.2021 13:11
Гость

Не все - полкоманды запросто может остаться.

26.08.2021 14:37
Ванга

Политов с Чайка уже сами енотами станут, у них все енот енот, им может проверится может шиза у них

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