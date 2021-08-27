Как живые. Китайская художница создаёт волшебные 3D-картины из смолы

Настоящие мини-аквариумы создаёт мастер по росписи на смоле Фейф Донг из Китая. В её руках обычные чашки и ракушки превращаются в произведение искусства. Художница создаёт сложные и детализированные работы с рыбками, драконами и многим другим. Использование смолы и несколько слоев краски создаёт реалистичный 3D-эффект, и на первый взгляд кажется, что рыбки вот-вот помашут хвостиками.
Это как иметь собственный аквариум, который не нужно чистить и за которым не нужно ухаживать.
Комментарии
Равносильно что любоваться картинами гестаповцев в 41м
и чем тебе гестаповцы вспомнились?
Гость 07:21 там нет рыбок и дракончиков, это просто такая техника рисования))))
27.08.2021 07:26
- гость -
и чем тебе гестаповцы вспомнились?
Ностальгируешь ?
Ностальгируешь ?
у тебя логика работает в стиле "раз коробка квадратная, то в ней находится круглое. а раз круглое, то это апельсин".
тебе гестаповцы в бошку влезли, а ностальгирую я...