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Как живые. Китайская художница создаёт волшебные 3D-картины из смолы

, ИА "Амител"
На первый взгляд кажется, что рыбки с картин вот-вот помашут хвостиками

Настоящие мини-аквариумы создаёт мастер по росписи на смоле Фейф Донг из Китая. В её руках обычные чашки и ракушки превращаются в произведение искусства. Художница создаёт сложные и детализированные работы с рыбками, драконами и многим другим. Использование смолы и несколько слоев краски создаёт реалистичный 3D-эффект, и на первый взгляд кажется, что рыбки вот-вот помашут хвостиками. 

Это как иметь собственный аквариум, который не нужно чистить и за которым не нужно ухаживать. 

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

27.08.2021 07:21
- гость -

Равносильно что любоваться картинами гестаповцев в 41м

27.08.2021 07:26
- гость -

и чем тебе гестаповцы вспомнились?

27.08.2021 08:12
гость

Гость 07:21 там нет рыбок и дракончиков, это просто такая техника рисования))))

27.08.2021 09:02
- гость -

27.08.2021 07:26
- гость -
и чем тебе гестаповцы вспомнились?

Ностальгируешь ?

27.08.2021 09:13
- гость -

Ностальгируешь ?


у тебя логика работает в стиле "раз коробка квадратная, то в ней находится круглое. а раз круглое, то это апельсин".
тебе гестаповцы в бошку влезли, а ностальгирую я...

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