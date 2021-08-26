Налоговая намерена обанкротить барнаульский Дворец спорта из-за долга почти в 1 млн рублей

Алтайские налоговики хотят обанкротить барнаульский Дворец спорта. Сведения об этом размещены в электронной картотеке суда, также информацию подтвердили и в УФНС по региону, пишет "Толк".

При этом банкротить налоговики собираются старое юридическое лицо – Дворец зрелищ и спорта им. Германа Титова, а не "Титов-Арену". Директором организации является Юрий Пятанин. Право аренды объекта ему передали в 2016 году, однако сейчас он на пенсии и не в состоянии погасить долги.

"Когда дворец продали, а здание закрыли, мы остались без работы и без денег. Зарплату людям выплатили, а это, видимо, налоги остались. Юридическое лицо не смогли ликвидировать из-за долгов", – прокомментировал он ситуацию.

По данным управления, задолженность организации составляет 931 тыс. рублей вместе с пенями и штрафами. Сумма же основного долга составляет 837 тыс. рублей.

Напомним, Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля 2019 года объект выкупил предприниматель Михаил Дроздов.