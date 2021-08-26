Налоговая намерена обанкротить барнаульский Дворец спорта из-за долга почти в 1 млн рублей

Алтайские налоговики хотят обанкротить барнаульский Дворец спорта. Сведения об этом размещены в электронной картотеке суда, также информацию подтвердили и в УФНС по региону, пишет "Толк".
При этом банкротить налоговики собираются старое юридическое лицо – Дворец зрелищ и спорта им. Германа Титова, а не "Титов-Арену". Директором организации является Юрий Пятанин. Право аренды объекта ему передали в 2016 году, однако сейчас он на пенсии и не в состоянии погасить долги.
"Когда дворец продали, а здание закрыли, мы остались без работы и без денег. Зарплату людям выплатили, а это, видимо, налоги остались. Юридическое лицо не смогли ликвидировать из-за долгов", – прокомментировал он ситуацию.
По данным управления, задолженность организации составляет 931 тыс. рублей вместе с пенями и штрафами. Сумма же основного долга составляет 837 тыс. рублей.
Напомним, Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля 2019 года объект выкупил предприниматель Михаил Дроздов.
Комментарии
прикинулся бедным родственником
видать все это время распродавал свою собственность, чтоб не изъяли. иначе как объяснить то, что так долго тянул с банкротством...
Кругом одни жулики
это государственная собственность станет?
Причем тут банкротство юридического лица и бывший исполнительный орган (директор). Он и не обязан отвечать по долгам организации. По долгам организации будет отвечать правоприемник - юридическое лицо которое сейчас существует. Для Титов Арены 980к рублей это не деньги. Стоило журналистам очередную ерунду писать?