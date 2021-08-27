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Новости

Марсианский вертолёт Ingenuity показал новые фото с Красной планеты

, ИА "Амител"
На свежих снимках запечатлена территория Южной Сейты – труднопроходимая и особенно интересная часть Марса для учёных-геологов

Фото: NASA

Аппараты NASA для исследования Марса продолжают трудиться на планете. 16 августа вертолёт Ingenuity совершил свой 12-й успешный полёт, во время которого осмотрел район Южная Сейта с высоты птичьего полёта и отправил на Землю снимки. На их основе научная группа сочла район потенциально проходимым для марсохода Perseverance, сообщает NASA. Исследуемое место может быть сокровищницей сложной геологии с признаками древней микробной жизни, которую ищет марсоход. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

27.08.2021 07:49
гость

А как на земле лечится не знают. Может не туда триллионы вложили

27.08.2021 07:53
- гость -

А у нас, а у нас, ...???, аж три новые церкви за неделю построили. Они на Марс, а мы то в рай

27.08.2021 07:54
- гость -

Что делать? Лечиться.

27.08.2021 07:54
гость

А у нас триллионы в Марс не вкладывают

27.08.2021 07:54
Лёха

Поломники с Марса, на ремонт заходят.

27.08.2021 07:56
- гость -

27.08.2021 07:54
гость
А у нас триллионы в Марс не вкладывают

Да-да, у нас их в США складывают

27.08.2021 07:56
гость

А у нас триллионы в Марс не вкладывают

В медицину надо триллионы вложить

27.08.2021 07:56
- гость -

поломка))

27.08.2021 07:57
гость

27.08.2021 07:56
- гость -
Да-да, у нас их в США складывают

Только друзья США

27.08.2021 08:03
- гость -


27.08.2021 07:57
гость
Так наше правительство и является другом США!
"Россия в январе 2021 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до 6,145 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США".

27.08.2021 08:06
Лёха

7:56
РНК групп
ДНК труп

27.08.2021 08:17
гость

27.08.2021 08:03
- гость -

Не все в нашем Правительстве друзья США. Некоторые под санкциями и не могут держать в США бабки. Вложения американские государственные ценные бумаги государственных денег пока еще выгодно для всех государств мира, которые туда вложили порядка 20 триллионов долларов. Куда попало наше Правительство со своими смешными 6 миллиардами

27.08.2021 08:18
гость

27.08.2021 08:06
Лёха

Скорой помощи не хватает. Не на Марсе. Здесь

27.08.2021 08:35
Лёха

08:06
Ты прям как Святой Отец...
- А тебе сын мой там не место, кто ж в здоровом-то состоянии поломничество к святым местам совершает. Да ещё в гидрокостюме.

27.08.2021 08:37
- гость -


27.08.2021 08:17
гость
Сам факт уже говорит о многом! Правительство и власть имущие вкладывают деньги не в экономику нашей страны, а в экономику США! И даже те, кто под санкциями и те имеют вложения через всякие "левые ходы".

27.08.2021 08:49
гость

27.08.2021 08:35
Лёха

Что скорой не хватает здесь, а не на Марсе, ты, как я понял, полностью согласен. Молодец

27.08.2021 08:51
гость

27.08.2021 08:37
- гость -

Сам факт уже говорит о многом. Официально держать деньги в США могут только друзья США. И коммунисты Китая вложили в США триллион. Это говорит о многом

27.08.2021 10:05
- гость -

Киса, мы чужие на этом празднике жизни!

27.08.2021 10:30
гость

Чужие на земле болеют

27.08.2021 12:55
- гость -

Они построят марсианский рай, а мы тупо сдохнем, не доживя до пенсии.

27.08.2021 13:43
- гость -

Лучше бы деньги пенсионерам отдали

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