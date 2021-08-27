Марсианский вертолёт Ingenuity показал новые фото с Красной планеты

Фото: NASA

Аппараты NASA для исследования Марса продолжают трудиться на планете. 16 августа вертолёт Ingenuity совершил свой 12-й успешный полёт, во время которого осмотрел район Южная Сейта с высоты птичьего полёта и отправил на Землю снимки. На их основе научная группа сочла район потенциально проходимым для марсохода Perseverance, сообщает NASA. Исследуемое место может быть сокровищницей сложной геологии с признаками древней микробной жизни, которую ищет марсоход.