Марсианский вертолёт Ingenuity показал новые фото с Красной планеты

Фото: NASA
Аппараты NASA для исследования Марса продолжают трудиться на планете. 16 августа вертолёт Ingenuity совершил свой 12-й успешный полёт, во время которого осмотрел район Южная Сейта с высоты птичьего полёта и отправил на Землю снимки. На их основе научная группа сочла район потенциально проходимым для марсохода Perseverance, сообщает NASA. Исследуемое место может быть сокровищницей сложной геологии с признаками древней микробной жизни, которую ищет марсоход.
Комментарии
А как на земле лечится не знают. Может не туда триллионы вложили
А у нас, а у нас, ...???, аж три новые церкви за неделю построили. Они на Марс, а мы то в рай
Что делать? Лечиться.
А у нас триллионы в Марс не вкладывают
Поломники с Марса, на ремонт заходят.
27.08.2021 07:54
гость
А у нас триллионы в Марс не вкладывают
Да-да, у нас их в США складывают
А у нас триллионы в Марс не вкладывают
В медицину надо триллионы вложить
поломка))
27.08.2021 07:56
- гость -
Да-да, у нас их в США складывают
Только друзья США
27.08.2021 07:57
гость
Так наше правительство и является другом США!
"Россия в январе 2021 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до 6,145 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США".
7:56
РНК групп
ДНК труп
27.08.2021 08:03
- гость -
Не все в нашем Правительстве друзья США. Некоторые под санкциями и не могут держать в США бабки. Вложения американские государственные ценные бумаги государственных денег пока еще выгодно для всех государств мира, которые туда вложили порядка 20 триллионов долларов. Куда попало наше Правительство со своими смешными 6 миллиардами
27.08.2021 08:06
Лёха
Скорой помощи не хватает. Не на Марсе. Здесь
08:06
Ты прям как Святой Отец...
- А тебе сын мой там не место, кто ж в здоровом-то состоянии поломничество к святым местам совершает. Да ещё в гидрокостюме.
27.08.2021 08:17
гость
Сам факт уже говорит о многом! Правительство и власть имущие вкладывают деньги не в экономику нашей страны, а в экономику США! И даже те, кто под санкциями и те имеют вложения через всякие "левые ходы".
27.08.2021 08:35
Лёха
Что скорой не хватает здесь, а не на Марсе, ты, как я понял, полностью согласен. Молодец
27.08.2021 08:37
- гость -
Сам факт уже говорит о многом. Официально держать деньги в США могут только друзья США. И коммунисты Китая вложили в США триллион. Это говорит о многом
Киса, мы чужие на этом празднике жизни!
Чужие на земле болеют
Они построят марсианский рай, а мы тупо сдохнем, не доживя до пенсии.
Лучше бы деньги пенсионерам отдали