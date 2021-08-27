Скорая денежная помощь: как правильно пользоваться микрозаймами для личных и бизнес-целей

Чтобы выйти из кризисной ситуации, исправить финансовое положение, вложиться в развитие бизнеса, люди всё чаще стали обращаться за микрозаймами в МФО. Это быстрый и простой способ получить деньги на решение проблем.

Так, предпринимателю Александру Колокольцову срочно понадобились средства для развития своего бизнеса. Но чтобы получить их в банке, нужно было собирать справки, отдавать их на проверку и несколько дней ждать одобрения. Чтобы сэкономить время, по совету друга Александр обратился в компанию "Кредит-Финанс".

"Приехал, предложили ставку ниже, чем в аналогичных компаниях, быстро оформили документы, и уже через 40 минут нужная сумма была на руках. Очень удобно. В дальнейшем, при необходимости, буду пользоваться услугами этой компании, тем более пообещали, что при повторном обращении ставка будет снижена. Микрозаймы всегда вызывали скептические настроения, но ими просто надо уметь пользоваться. Надо понимать, что для долгосрочной работы они не выгодны, а когда нужны деньги на небольшой период времени – это очень даже удобно", – рассказал Александр Колокольцов.

"Кредит-Финанс" более восьми лет предоставляет финансовые услуги населению. В 2014 году компания была включена в государственный реестр МФО. С тех пор "Кредит-Финанс" проходит регулярные проверки Банка России и никогда не привлекался к ответственности за нарушение микрофинансовой деятельности.

Цель компании – возможность получения займов в стабильной и финансово устойчивой микрофинансовой организации, правовая защита и совместный поиск компромиссов при разрешении финансовых трудностей.

Займы для бизнеса под залог

Микрофинансирование для бизнеса – это эффективный инструмент развития и поддержания предпринимательской деятельности. "Кредит-Финанс" предоставляет займы как для развития проектов, так и для устранения кассовых разрывов.

Представители малого и среднего бизнеса понимают преимущества займов, например, под залог ПТС, автомобиля или спецтехники, как рычага для ускорения оборачиваемости денежных средств компании. Чем короче цикл оборачиваемости выручки, тем больше возможностей для её роста.

Чтобы рассчитать ежемесячный платёж и оформить заявку, достаточно отправить запрос в онлайн-форме на сайте. Вся процедура займёт меньше минуты.

Займы для личных целей

Для простых граждан в компании также возможны займы под залог ПТС, автомобиля, спецтехники. Самый популярный вид кредитования – под залог ПТС. Услуга позволяет заёмщику сохранить машину у себя в пользовании. Вы отдаёте паспорт транспортного средства микрофинансовой организации, но при этом продолжаете ездить на своём авто в комфортном режиме на законных основаниях.

Для оформления займа под ПТС необходимо провести оценку машины, оставить документ компании, в которой берёте заём. Этот вид финансовой поддержки хорош для реализации намеченных планов – от поездки в отпуск до оплаты образования или покупки бытовой техники.

"Микрозаймы – это важнейший финансовый инструмент для экономики. Это нам отчётливо показала пандемия 2020 года. Мы выдаём быстрые и доступные займы под залог автомобиля, спецтехники, других видов транспорта и коммерческой недвижимости. Если вам необходимы деньги в личных или бизнес-целях с минимумом документов, то можете смело обращаться", – рассказал директор ГК "Кредит-Финанс"​ Алексей Чаплин.

Прежде чем выбирать компанию, стоит уточнить её юридическое название, проверить, присутствует ли она в реестре Банка России, изучить условия займа, сравнив их с разными МФО. Проверить можно на сайте. Вбейте название организации в поисковую строку, но будьте внимательны. Названия могут частично совпадать, поэтому справочник на сайте Центробанка вам выдаст все похожие варианты. Для того чтобы сузить поиск, можете ввести дополнительные данные: ОГРН, ИНН или регистрационный номер.

После того как найдёте компанию в реестре, обязательно проверьте статус лицензии организации. Лицензия должна быть действующей. По ссылке пример, как выглядит информация о компании "Кредит-Финанс" на сайте Центробанка.

Также внимательно читайте договор и повышайте свою финансовую грамотность. Микрофинансовые организации – полноценные и полноправные участники финансового рынка с неоспоримыми плюсами.

МКК "КРК-Финанс"

Барнаул, ул. Советская, 9;

Тел.: +7 (3852) 22-27-71;

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