Пятница, 27 Август, 16:24

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,99
€ 87,06
27°


6312185 +23508
Обь
106см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Скорая денежная помощь: как правильно пользоваться микрозаймами для личных и бизнес-целей

, ИА "Амител"
Когда нужны деньги срочно и с минимумом документов, на помощь приходят МФО

Чтобы выйти из кризисной ситуации, исправить финансовое положение, вложиться в развитие бизнеса, люди всё чаще стали обращаться за микрозаймами в МФО. Это быстрый и простой способ получить деньги на решение проблем. 

Так, предпринимателю Александру Колокольцову срочно понадобились средства для развития своего бизнеса. Но чтобы получить их в банке, нужно было собирать справки, отдавать их на проверку и несколько дней ждать одобрения. Чтобы сэкономить время, по совету друга Александр обратился в компанию "Кредит-Финанс"

"Приехал, предложили ставку ниже, чем в аналогичных компаниях, быстро оформили документы, и уже через 40 минут нужная сумма была на руках. Очень удобно. В дальнейшем, при необходимости, буду пользоваться услугами этой компании, тем более пообещали, что при повторном обращении ставка будет снижена. Микрозаймы всегда вызывали скептические настроения, но ими просто надо уметь пользоваться. Надо понимать, что для долгосрочной работы они не выгодны, а когда нужны деньги на небольшой период времени – это очень даже удобно", – рассказал Александр Колокольцов.

"Кредит-Финанс" более восьми лет предоставляет финансовые услуги населению. В 2014 году компания была включена в государственный реестр МФО. С тех пор "Кредит-Финанс" проходит регулярные проверки Банка России и никогда не привлекался к ответственности за нарушение микрофинансовой деятельности.

Цель компании – возможность получения займов в стабильной и финансово устойчивой микрофинансовой организации, правовая защита и совместный поиск компромиссов при разрешении финансовых трудностей. 

Займы для бизнеса под залог 

Микрофинансирование для бизнеса – это эффективный инструмент развития и поддержания предпринимательской деятельности. "Кредит-Финанс" предоставляет займы как для развития проектов, так и для устранения кассовых разрывов.

Представители малого и среднего бизнеса понимают преимущества займов, например, под залог ПТС, автомобиля или спецтехники, как рычага для ускорения оборачиваемости денежных средств компании. Чем короче цикл оборачиваемости выручки, тем больше возможностей для её роста.

Чтобы рассчитать ежемесячный платёж и оформить заявку, достаточно отправить запрос в онлайн-форме на сайте. Вся процедура займёт меньше минуты.

Займы для личных целей 

Для простых граждан в компании также возможны займы под залог ПТС, автомобиля, спецтехники. Самый популярный вид кредитования – под залог ПТС. Услуга позволяет заёмщику сохранить машину у себя в пользовании. Вы отдаёте паспорт транспортного средства микрофинансовой организации, но при этом продолжаете ездить на своём авто в комфортном режиме на законных основаниях.

Для оформления займа под ПТС необходимо провести оценку машины, оставить документ компании, в которой берёте заём. Этот вид финансовой поддержки хорош для реализации намеченных планов – от поездки в отпуск до оплаты образования или покупки бытовой техники.

"Микрозаймы – это важнейший финансовый инструмент для экономики. Это нам отчётливо показала пандемия 2020 года. Мы выдаём быстрые и доступные займы под залог автомобиля, спецтехники, других видов транспорта и коммерческой недвижимости. Если вам необходимы деньги в личных или бизнес-целях с минимумом документов, то можете смело обращаться", – рассказал директор ГК "Кредит-Финанс"​ Алексей Чаплин

Прежде чем выбирать компанию, стоит уточнить её юридическое название, проверить, присутствует ли она в реестре Банка России, изучить условия займа, сравнив их с разными МФО. Проверить можно на сайте. Вбейте название организации в поисковую строку, но будьте внимательны. Названия могут частично совпадать, поэтому справочник на сайте Центробанка вам выдаст все похожие варианты. Для того чтобы сузить поиск, можете ввести дополнительные данные: ОГРН, ИНН или регистрационный номер.

После того как найдёте компанию в реестре, обязательно проверьте статус лицензии организации. Лицензия должна быть действующей. По ссылке пример, как выглядит информация о компании "Кредит-Финанс" на сайте Центробанка. 

Также внимательно читайте договор и повышайте свою финансовую грамотность. Микрофинансовые организации – полноценные и полноправные участники финансового рынка с неоспоримыми плюсами.

МКК "КРК-Финанс"
Барнаул, ул. Советская, 9;
Тел.: +7 (3852) 22-27-71;
Сайт

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:22
Единороссы обсудили финальную версию предвыборной программы в АКЗС 0
16:08
Светофоры нового образца установят на выезде из Барнаула 1
15:55
Всем первоклассникам Барнаула нашли места в школах рядом с домом 1
15:43
Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Алтайском крае 2
15:21
Шансов мало, но матчи будут зрелищными. "Зенит" узнал соперников по группе Лиги чемпионов 0
15:07
Образ будущего. Депутаты АКЗС приняли Стратегию развития региона на ближайшие 14 лет 1
14:55
В Госдуме предложили отказаться от МРОТ 3
14:39
Как прошла финальная сессия АКЗС седьмого созыва. Фоторепортаж 1
14:21
Депутаты ограничили продажу энергетиков детям в Алтайском крае 4
14:03
Барнаульский водоканал рассказал о возможностях дистанционного обслуживания 0
13:49
Прощальный поцелуй лета. Какая погода будет на выходных на Алтае и когда ждать похолодания 0
13:36
Два новых закона в сфере туризма приняли в Алтайском крае 3
13:22
256 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 2
13:07
Умерла журналист amic.ru Олеся Пастухова. Мы скучаем без тебя 11
12:49
Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году? 25
12:33
Учёные выяснили, как погода влияет на желание заняться сексом 7
12:15
Скорая денежная помощь: как правильно пользоваться микрозаймами для личных и бизнес-целей 0
12:03
Самый результативный. Романенко подвёл итоги работы алтайского парламента за пять лет 8
11:54
Руководитель "Алтайтурцентра" покинул свой пост 11
11:38
Блогер-миллионник случайно перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей 23
11:25
Полиция проверит рубки на незаконных участках под застройку в ленточном бору Барнаула 3
11:10
Бровисты вышли из "тени". Бизнесвумен рассказала о трансформации бьюти-сферы на Алтае 3
10:52
Вплоть до "уголовки". Россиянам запретят держать неограниченное число домашних животных 15
10:39
Вор-эстет. На Алтае сельчанка украла пенсию соседки и купила себе картину со слонами 5
10:19
Более 30 млн пенсионеров получат выплату в размере 10 тысяч рублей на карту 40
10:04
Мужчина без маски стал причиной конфликта на борту самолёта Барнаул – Москва 31
09:52
Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ на Павловском тракте 8
09:39
35 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай 0
09:17
Число погибших в результате взрыва в Кабуле превысило 100 человек 2
09:03
Барнаулец хотел проучить водителя и спровоцировал ДТП в центре города 39
08:45
В России могут подорожать автомобили 12
08:30
Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови 0
08:17
"Это не санаторий". Почему инвалидов на Алтае отправляют на реабилитацию без сопровождения 2
08:01
Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 0
07:52
Барнаульский хоккеист Андрей Свечников подписал контракт с клубом из НХЛ на восемь лет 10
07:34
Марсианский вертолёт Ingenuity показал новые фото с Красной планеты 21
07:15
Азиатско-Тихоокеанский банк организовал круглый стол с партнёрами 0
07:05
Алтайские коммунисты вновь "обыграли" единороссов. Пока – в суде 32
06:51
Как живые. Китайская художница создаёт волшебные 3D-картины из смолы 6
06:39
И никакого теста. Что нельзя делать 27 августа, чтобы не лишиться денег и удачи 6
06:18
В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса 0
06:03
До +31 градуса и без осадков: о погоде в Алтайском крае 27 августа 0
23:58
Такой день. Перекрытие улицы в Барнауле и пыльная буря на трассе Барнаул – Бийск 0
23:34
"Талибан" прокомментировал взрыв около международного аэропорта Кабула 5
22:58
Филипп Киркоров прилетел на Алтай и удивился местным коровам 8
22:34
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин 1
21:59
Дерево упало рядом с детским садом в Барнауле 0
21:31
Не менее 10 человек погибло при взрыве в аэропорту Кабула 0
20:56
В аэропорту Кабула произошёл взрыв 0
20:33
Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды и потерявшие кормильца 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.