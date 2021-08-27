Азиатско-Тихоокеанский банк организовал круглый стол с партнёрами

Азиатско-Тихоокеанский банк организовал встречу с экспертами ведущих агентств недвижимости, оценочных и страховых компаний края. Мероприятие прошло 26 августа 2021 года на площадке Алтайской Торгово-промышленной палаты.

На встрече присутствовали представители Союза риелторов Барнаула и Алтая, профсоюза специалистов рынка недвижимости Алтайского края, члены Российской гильдии риелторов, а также представители оценочных и страховых компаний. От АТБ – руководитель ЦИК Татьяна Завадская, территориальный менеджер розничного бизнеса Анастасия Пшеничникова и ведущий менеджер ЦИК Роман Зрюмов.

"Подобный формат мероприятий позволяет устанавливать более доверительные отношения с партнёрами, достигнуть договорённостей в рамках сотрудничества и наметить дальнейшие перспективы развития. Круглый стол был организован специально для наших партнёров", – прокомментировала руководитель ЦИК АТБ Татьяна Завадская.

Участники мероприятия обсудили темы:

"Ипотека: оформить нельзя подождать. Страхи ипотечного заёмщика. Портрет заёмщика";

"Преимущества ипотечных программ АТБ. Новые тарифные планы";

"Основные требования и особенности при оценке объекта недвижимости";

"Основные требования и особенности при страховании рисков".

Также гостей интересовала работа с материнским капиталом и проведение родственных сделок. Сотрудники банка рассказали о возможности оформления ипотечных продуктов индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Обсудили преимущества тарифного плана "Нецелевой", позволяющий клиентам оформить ипотечный кредит на любые цели под залог уже имеющегося в собственности жилья, а также рассказали о возможности приобретения недвижимости, находящейся в залоге у других банков.

Большой блок вопросов был посвящён взаимодействию банка с партнёрами. Эксперты поделились информацией о сервисах "Личный кабинет заёмщика" и "Личный кабинет партнёра", которые ускоряют процедуру подачи заявки на ипотеку в АТБ.

Добавим, что от лица банка Татьяна Завадская приглашает клиентов и партнёров в новый Центр ипотечного кредитования, расположенный по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 117. Специалисты банка помогут на всех этапах заключения сделки, начиная от выбора застройщика до подписания договора купли-продажи.