Советская актриса Екатерина Васильева стала монашкой

76-летняя российская и советская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила её коллега Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

Васильева связала свою жизнь с православием ещё в 90-е годы – в 1993 году она временно ушла со сцены и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Позднее актриса начала служение казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве.

В 1996 году Васильева вернулась в кино, но стала крайне избирательно относиться к ролям, а также просить разрешение на съёмки у своего духовника.

В посте Шукшина отметила, что сын Васильевой – священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах.