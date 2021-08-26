Советская актриса Екатерина Васильева стала монашкой

76-летняя российская и советская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила её коллега Мария Шукшина в своем Telegram-канале.
Васильева связала свою жизнь с православием ещё в 90-е годы – в 1993 году она временно ушла со сцены и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Позднее актриса начала служение казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве.
В 1996 году Васильева вернулась в кино, но стала крайне избирательно относиться к ролям, а также просить разрешение на съёмки у своего духовника.
В посте Шукшина отметила, что сын Васильевой – священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах.
Комментарии
Есть более подходящее слово «монахиня».
Это не первый случай,когда актёры играющие роли других людей официально принимают религию.Раньше она играла роль бандитки или террористки.Интересна судьба Ивана Охлобыстина.Судьба его забросила в мятежную Югославию как журналиста бывшего ТВ6 .
Дальше прослушайте его "Предназначение" в исполнении Вадима Демчога.Интерны такие смешные...
Это её выбор. Уважаю.
Пока иси не висели она скорее на темной стороне была) А теперь уже к бобру двинулась
Приятно, когда человек о добром и вечном думает, о своей душе.
Некоторые люди принимают постриг в пожилом возрасте или предчувствуя конец. Например, были монархи, которые приняли постриг на смертном одре
26.08.2021 17:30
Виктор
Некоторые люди принимают постриг в пожилом возрасте или предчувствуя конец. Например, были монархи, которые приняли постриг на смертном одре
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Логично. Пока ты здоров и вся жизнь впереди (как тебе кажется), ты не хочешь думать о своей будущей смерти и о чём-то там еще.
Не монашка, а монахиня, это во— первых, а во— вторых, это личное дело человека
Российская богема исповедует примерно такой постулат: Не важно сколько ты согрешишь, т.к. потом отиолим грехи свои. У кого-то это плучается искренним вполне логичным поступками, но в своем большинстве такие люди двуличные. Как Охлобыстин, именно в его образе смешались исключительно все пороки.
Тем не менее Иван Охлобыстин принял не ислам,не буддизм,а ближайшее Православие.Иди с Богом,сын мой