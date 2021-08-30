Работники "Сибэнергомаш-БКЗ" и АЗПИ прошли тренинг на "Фабрике процессов"

Сотрудники предприятий ООО "Сибэнергомаш-БКЗ" и ООО УК "АЗПИ" прошли тренинг на "Фабрике процессов". Занятия организованы в рамках национального проекта "Производительность труда".

Всего в тренинге принимали участие 20 человек: от шлифовщиков-бригадиров до заместителей директора по производству. В ходе учебно-производственного процесса команды осваивали инструменты бережливого производства и оптимизировали процессы через сокращение потерь.

"Участники проявили высокую степень интереса к процессу и остались довольны полученными результатами. Как показывает практика, от такого взаимодействия повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлечённость коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения", – отметил тренер "Фабрики процессов" Дмитрий Сахаров.

Напомним, "Фабрика процессов" – это учебно-производственная площадка. Здесь участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия.

Проведение "Фабрик процессов" планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.