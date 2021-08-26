Убитую в Тюмени школьницу изнасиловали перед смертью

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени дал признательные показания. Виталий Бережной заявил, что, будучи пьяным и под воздействием наркотиков, встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал. Затем он её убил.

Как сообщает РИА Новости, тело девочки он несколько дней хранил в холодильнике. После упаковал в коробку от бытовой техники, заранее завернув в кусок половика, а после вынес коробку на берег озера Оброчное, где её позже и обнаружили. При этом, по данным источника РИА Новости, подозреваемый участвовал в поисках вместе с отрядами добровольцев.

В СК отметили, что с 2008 по 2011 год он работал помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015-м. В арендованную квартиру неподалёку от места жительства убитой он переехал летом этого года.

Напомним, девочка ушла из дома 30 июня и не вернулась. Тогда в регионе организовали масштабные поиски. 19 августа ребёнка нашли завёрнутым в пакет на берегу озера Оброчное.

25 августа предполагаемого убийцу задержали. Прежде мужчина недолгое время работал в правоохранительных органах.