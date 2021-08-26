Барнаульца осудили за дачу взятки судебному приставу-исполнителю за разрешение на продажу автомобиля, который находился под арестом. Всего житель краевой столицы собирался заплатить должностному лицу 200 тысяч рублей, однако успел передать лишь 50.

"Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года осуждённый, действуя в интересах представителя одного из взыскателей, дал взятку в размере 50 тысяч рублей в качестве первой части на общую сумму 200 тысяч рублей судебному приставу – исполнителю УФССП России по Алтайскому краю за незаконные действия по принятию решения о реализации транспортного средства, арестованного в рамках находящегося у должностного лица исполнительного производства, являющегося залоговым имуществом", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина признал вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с выплатой 2 млн рублей штрафа.